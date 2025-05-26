鴻海星光計畫114學年課輔老師報名 點亮弱勢孩子未來

喜歡教學嗎？想幫助弱勢孩子什麼嗎？鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會現正開始進行2025年（114學年度）師資召募，邀請有愛心與耐心的朋友，加入「星光計畫」擔任一對一線上或實體課輔老師，協助來自弱勢家庭、學業落後的國中小學生學業進步、提升自信。

鴻海星光計畫自2022年啟動，每年照顧數百名弱勢孩子，讓孩子們下課後有地方可以去、有晚餐可以吃，還有人可以陪寫功課外，並提供一對一課業輔導，希望讓孩子在穩定的陪伴與客製化的教導下，改善習得無助，重拾學習動力。

計畫實施三年來，有孩子說「考試終於及格了！」、「看得懂文章在說什麼了！」、「原來英文沒有這麼難！」、「以前最討厭數學，現在喜歡挑戰題目！」……一個個孩子拿到學校的成績進步獎，讓一對一老師也跟著開心，「真高興他不再害怕英文了！」、「他段考進步了二十分，我都嚇了一跳！」。

而且，不只學生進步，連一對一老師也開始體會到「教學相長」的真義。「我原本以為是我在教學生，後來才發現，學生也教了我很多。」、「我覺得自己變得比較柔軟了，感覺學生讓我成為了一個更好的人。」、「以前我都認為是我自己很努力所以考上好大學，現在才知道，那是因為我很幸運生長在一個可以安心讀書的好家庭中而懂得感恩。」……這些感想說明了擔任星光計畫一對一老師，不只有付出，也會有收穫。

為了讓課輔老師能提供有品質的一對一輔導，星光計畫設計了一套完整的支持系統，從進入計畫前就有活潑的「相見歡」活動與學生建立感情，到開始教學後會有國文、英文、數學、心理等科目主題的師培課，還有督導會協助備課，以及隨時給予各種教學指導與鼓勵……種種的環節設計，都讓一對一老師可以感受到「不是一個人上陣、是有著堅強後盾」的溫暖支持。

誠摯邀請對教學有熱情的大學生、碩博生與社會人士加入「114學年星光計畫」課輔老師的行列，與我們一起攜手，讓弱勢孩子可以不受家境影響、距離限制，盡情學習。無論您是否有教學經驗，只要願意給予時間與真心，就可能成為翻轉孩子人生的天使──一個視上學為畏途的孩子願意學習了、一個總是低頭沒自信的孩子知道自己也可以昂首挺胸了……這些改變的故事，未完待續，正等待您來寫。