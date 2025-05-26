天國概念股進軍AI伺服器清洗！天品董座：訂單能見度達2026年第1季
基督教殯葬服務業者天品（6199）啟動轉型計畫，跨足AI科技產業，天品董事長李振寬26日宣布，與欣偉科技一同成立奈科潔淨科技，其中天品持股70％，聯手打造針對AI水冷伺服器的專業清洗解決方案，將搶攻AI伺服器清洗市場的龐大商機，目前訂單能見度已達2026年第1季。
李振寬表示，看好全球AI科技發展，而台灣在AI伺服器製造鏈的戰略地位將更加穩固，成為全球AI科技發展的重要推手，而AI伺服器龐大的清洗需求，將為集團帶來良好的業務開拓環境。
天品於2025年5月攜手擁有逾25年經驗的欣偉科技策略合作，雙方合資1,000萬元，成立奈科潔淨科技，而奈科具備Class 100無塵室、先進化學藥水配方與精密顯微檢測設備，且傳承擁有欣偉累積超過20年在多家半導體客戶包括聯電（2303）、美光、世界先進（5347）、日月光（3711）等，針對不鏽鋼管件蝕刻後段製程、半導體元件、複雜構造零件等清洗業務的多項實績經驗，並建置獨立液冷散熱系統清洗的產能。
李振寬表示，奈科目前最大產能規模可達500櫃（以目前GB200主要散熱系統設計並採一工班計算），可針對AI伺服器散熱用的散熱器水箱（Radiator）與流體分歧管（Manifold）等產品提供全流程、低微粒、高效率的潔淨服務，目前初步已取得市場上多家主流液冷散熱製造產業之客戶合作訂單，預計今年6月起將逐步加入產能排程中，為集團帶來新一波營運成長動能。
面對AI加速晶片如輝達（NVIDIA）GB300等高性能伺服器帶來的液冷散熱浪潮，由於更高速的運算意味著會產生更多熱能，因此需要散熱模組去協助熱能排放，避免晶片過熱導致效能不穩定甚至影響其壽命；而作為散熱系統關鍵主流的應用水冷系統，憑藉其優異的冷卻效能，成為關鍵熱管理解決方案。
生命服務方面，「基隆孝光閣」規劃全棟塔位16,194組、牌位12,760組，並鎖定北北基逾180萬人口的潛在服務群，以現代化建築設計、坐正東向西，打造多元宗教信仰塔位，該案基地面積約900坪，預計今年第2季取得建照，最快2026年下半年啟用。
李振寬表示，未來「基隆孝光閣」完工後，可為集團挹注穩定的現金流，不過有鑒於集團將專心發展AI水冷伺服器清洗產業，因此該案若有合適買家，也不排除整棟出售。
展望2025年下半年，李振寬表示，對整體營運成長深具信心，集團已正式從生命服務產業跨足AI科技雙軸轉型，目前天品在AI事業的布局已馬不停蹄擴大市場占有率，以目前主要客戶給予的清洗訂單需求來看，訂單能見度已達2026年第1季，且在天品實驗平均良率高達90％以上的優異成績下，隨著客戶需求持續攀升，將挹注天品金蛇年整體營運呈先蹲後跳，加上生命服務事業「基隆孝光閣」將於明年啟動，銷售業績注入下，兩大事業體引擎動能全開，助力未來整體營運。
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