和碩推動淨零轉型 攜手7供應商減碳逾1.4萬公噸
代工廠和碩響應全球淨零浪潮，自2023年攜手7家關鍵供應商推動全面性減碳行動，歷時一年多，至今累積減碳1萬4265公噸的CO2e。和碩也宣布，近期攜手銳思碳管理顧問公司進行「1+N碳管理示範團隊」計畫，邁向2050淨零碳排的長遠目標。
和碩今天發布新聞稿說明，此次配合經濟部產業發展署「碳數據系統建置暨賦能供應鏈低碳轉型計畫」，聚焦於供應鏈碳管理制度建構與實質減排成效，和碩攜手7家核心供應商，透過廠務優化、變頻調控、製程汰舊換新與能源轉換等41項減碳專案，累積實現1萬4265公噸CO2e（二氧化碳當量）的減碳成果，相當於38座大安森林公園每年吸收的碳排放。
在碳數據管理方面，和碩積極導入數位工具與能力培育機制，協助23家供應商完成範疇一（直接溫室氣體排放）與範疇二（間接溫室氣體排放）的溫室氣體盤查，並建置專屬碳排清冊。
供應商可透過和碩自主開發、通過第三方驗證的「ESG碳數據彙整平台」，完成碳排數據上傳與審核，系統也可自動匯入排放係數並計算排放量，提升盤查效率與資料品質。
和碩表示，未來將持續擴大減碳輔導規模，深化與供應商之間的合作夥伴關係，近期也攜手銳思碳管理顧問公司開始進行「1+N碳管理示範團隊」計畫，打造更具韌性、透明度與永續價值的科技供應鏈體系。
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