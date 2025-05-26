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美國對台積電課高關稅？專家說：這點最讓大家擔心

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台灣能否倖免於半導體關稅，台經院產總資料庫總監劉佩真評估各種情境中，用大水庫理論課稅對台積電最不利。圖／台經院提供
台灣能否倖免於半導體關稅，台經院產總資料庫總監劉佩真評估各種情境中，用大水庫理論課稅對台積電最不利。圖／台經院提供

美國政府近期可能宣布半導體關稅，台經院產總資料庫總監劉佩真今日表示，台灣半導體直接出口美國去年只有4.5%，如果以此進口美國晶片稅不會太高，但川普不會採用這種公式，可能會用回溯原產地，或直接以晶圓流片（Wafer fabrication）的工廠所在地原產地課徵，甚至不排除用「大水庫」課稅。而美國最終目的是各國供應鏈移到美國，後續續充滿投資都有不確定性。台經院院長張建一也說，最讓人擔心的是用大水庫課稅，對台灣影響非常大。

針對美國半導體關稅政策，繼台積電證實表達反對意見後，美國半導體四巨頭英特爾、高通、美光、德儀也出具意見書同聲呼籲「免除半導體進口稅負」，否則將衝擊美國半導體產業能量。

台經院今天發布4月景氣動向，記者會上，媒體詢問在英特爾、美光等科技業者也公開表達反對意見後，川普是否可能轉向？

劉佩真表示，最近包括世界半導體貿易統計組織（WSTS）5月都上調今年半導體銷售額及產值規模，台灣半導體產業協會(TSIA) 從去年預測5.13兆元，增加到今年6.33兆元，年增率從上次預測成長16.2%上調到19.2%，上修原因來自AI強勁需求，以及今年美國四大半導體業者仍以軍備競賽態勢投資支出達3千億美元以上。

她說，台灣半導體業者後續面臨二大挑戰，一個來自新台幣匯率牽動業者獲利表現，其二是晶片關稅，據美國半導體行業協會（SIA）估算，關稅每提高1％，晶圓廠建設成本將增加0.64％，半導體每上漲1美元，終端產品如手機、汽車系統和伺服器等，可能需上調3美元售價才得以維持利潤，這也是台積電公開表達，如果美對晶片課稅，第一個會衝終端產品消費價格，造成需求疲弱，而且也強調，將影響台積電在美投資額外成本，影響亞利桑那州建廠進程遞延。

她分析，美國業者也知台積電可用無可取代力量影響關稅，今天英特爾、美光及高通等業者也建議不課稅，也是怕未來轉嫁壓力，但決定權取決於美國總統川普。

劉佩真強調，台灣半導體直接出口美國去年只有4.5%，如果以此進口美國晶片稅不會太高，但川普不會採用這種公式，可能會用回溯原產地，或直接以晶圓流片（Wafer fabrication）的工廠所在地原產地課徵，不排除用大水庫理論，或是初期用高稅率，再與各國談判協商新稅率，但其最終目的是各國供應鏈移到美國，後續對投資都有充滿不確定性。

劉佩真之前解釋有人提過的「大水庫理論」，比如說台積電一年在全球產出大概1600萬片的12吋的約當晶圓，可是它在美國只有不到50萬片，用這樣的比例去換算，稅率就比較誇大。

台經院院長張建一則說，英特爾很多晶片做不出來，也是台積電客戶，比較擔心大水庫對台灣影響大。大家都擔心被轉嫁，所以雖然川普一直說台灣搶走美國半導業者生意，但英特爾這些公司反而說台積電沒搶生意。

關稅 台積電

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