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矽晶圓大廠環球晶 希望爭取 Wolfspeed 客戶轉單

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
環球晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照
環球晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照

近日全球碳化矽（SiC）龍頭Wolfspeed傳將聲請破產，半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭於26日表達希望爭取Wolfspeed原來合作客戶轉單的機會。

徐秀蘭指出，Wolfspeed是一家很好的公司，也是全世界碳化矽領域資深的業者，去年市占率是全世界第一名，但成本負擔可能也比較大。後續也期盼能積極觀察，如果有一些Wolfspeed原來合作的客戶，希望換一個比較放心的供應商，那環球晶期望能遞補扮演這個角色。

徐秀蘭強調，以環球晶來說，扮演非中國大陸的業者中，競爭力最好、品質最穩的碳化矽供應商。

至於是否與Wolfspeed有合作的可能性，徐秀蘭說，因為雙方不太一樣，對方有材料也有裝置相關業務，但環球晶很純粹是材料業者，所以可能還有很多因素需要考慮，目前並沒有具體計畫或策略討論，只先看看能否幫其客戶穩定供貨，這是現在先要做的事情。

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