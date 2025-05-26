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中國大陸AI潛力強 迎來價值向上空間

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
5月25日，第二十屆中國西部國際博覽會在四川省成都市開幕，觀眾在浙江館體驗AI眼鏡。新華社
5月25日，第二十屆中國西部國際博覽會在四川省成都市開幕，觀眾在浙江館體驗AI眼鏡。新華社

中國大陸2025年以來，以大模型、低空經濟、機器人、具身智能（機器人、無人機、智能汽車等）、腦機接口（BCI）等人工智能產業領域有突破性進展，為中國大陸估值提供相對的支撐，其中在AI產業鏈關鍵環節形成獨特優勢，提升大陸製造的整體競爭力。另外此次中美雙方降低對等關稅，其結果無疑有助於推動全球供應鏈修復及經濟增長預期改善，進而打開大陸資產價值向上的空間。

中國國務院近期舉行新聞發布會中，提及有關深化科創板、創業板改革措施將會視時機發布，在市場層次、審核機制、投資者保護等方面，都進一步的增強制度的包容性及適應性，同時預計盡快的推動典型案例落地。

後市來看，在國家政策逐漸推動下，避開出口依賴型產業，關注受惠政策支持及財政補貼的龍頭企業，受惠大陸官方資金挹注，大陸AI產業長期趨勢向上，以及大陸官方設立規模達人民幣600億元的AI投資基金，帶動產業發展，演算法優化降低算力需求，並向多模態持續擴展，有望帶動應用更快速落地，且中資AI企業與VIX指數相關性相對低，使得受美股市場漲跌影響也相對較小。

永豐中國科技50大ETF（00887）經理人林永祥表示，AI是中美科技戰的核心戰場，雖然美國保持領先，但與大陸差距正在快速縮小中，距離並不遠。輝達執行長黃仁勳表示，大陸在人工智慧（AI）領域並不落後，華為則是全球最具實力的科技公司之一。大陸芯片廠商業績持續成長，而其中的大陸關鍵人工智慧晶片公司寒武紀2025年第1季財報收入幾乎相當於2024年全年收入，同比增長4230%，同比扭虧轉盈。

大陸AI Agent預期在未來三至五年有超過人民幣3兆元的市場成長潛能，而預估企業滲透率達60%。符合大陸兩會定調讓AI+進入百工百業的紅利政策。若看好大陸科技股的投資契機，又想抓住長期趨勢，透過00887布局是個不錯的選擇。建議偏好布局大陸AI科技市場的投資人，可以採取定期定額分批進場配置。須注意目前大盤相對波動，因近期關稅及國際地緣政治，短期可能面臨震盪風險。

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