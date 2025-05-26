川普威脅輸美手機25%關稅 iPhone 下半年不妙恐衰退

美國總統川普聲稱將對非美國製造的蘋果iPhone及三星手機，徵收25%或更高的關稅，該議案考慮自6月底實施。由於iPhone在短期內不可能移回美國製造，因此若課徵25%關稅，最高階iPhone將上看1,800美元，不利下半年零售市場，而供應鏈則正評估各項作法分散製造地。

智慧手機的美國關稅不確定性增高，美國占全球智慧手機出貨量11%，為中國大陸及印度市場以外最大市場，根據蘋果公布數據，iPhone也以美國為最大市場，2024年約28%業績來自於此，取得美國53%市占，稱霸美國智慧手機市場，其次是三星占23%，聯想以摩托羅拉品牌拿下14%市占。

蘋果供應鏈中，iPhone目前組裝廠包括鴻海（2317）、立訊、和碩（4938）（塔塔）。台灣供應商包括玉晶光（3406）、大立光（3008）、和碩（4938）、台郡（6269）、臻鼎-KY（4958）、華通（2313）、鴻海，台積電（2330）等。

富邦投顧調查，目前iPhone全球組裝重鎮仍為中國大陸，高達85%在中國大陸、15%在印度組裝，換句話說，此次美國提高智慧手機進口關稅25%，加上大陸原有的30%關稅，富邦預估最高階的iPhone 16 pro max（256GB）零售價將反應關稅成本上漲50%至1,800美元，因為唯有此才能確保蘋果維持50%以上利潤率。

由於關稅預計6月底實施，市場具高度不確定性，富邦投顧研究部主管廖顯毅認為iPhone出貨量將從年成長下修維年減2%，蘋果供應鏈也受衝擊，據指出，Apple 採購團隊已告知供應鏈未來將全面調降出貨量預測。

2024年Apple 產品營收組成為iPhone 51% 、Mac（iMac 和MacBook）7% 、iPad 7% 、穿戴式裝置9% 、服務25% 。

鴻海5月法說會曾針對印度製造量能雖持續擴大，能否趕上客戶對美國內需市場需求提出回應，董事長劉揚偉雖不願意針對單一客戶說明，但強調非中國大陸以外製造基地的產能逐步到位，包括印度越南及歐洲，關稅雖造成原材料成本上升，但會垂直整合及加強跟客戶協商，其次也會加速多角化轉型。