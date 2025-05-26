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新壽T1718地上權已落後..合作輝達？ 市府被冷回無可奉告

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市地政局今赴議會民政委員會報告112年決算案，議員仍最關心輝達進駐北士科議題。記者林麗玉／攝影
北市地政局今赴議會民政委員會報告112年決算案，議員仍最關心輝達進駐北士科議題。記者林麗玉／攝影

輝達海外總部確定落腳北士科，據輝達屬意新壽得標的T17、T18兩塊地。北市地政局發現，新壽與市府的地上權案合約，依進度新壽應在5月15日完成都審，但已超過進度一周，上周五發文新壽說明，同時也問是否與輝達合作？結果新壽卻回覆「無可奉告。」

北市地政局今赴議會民政委員會報告112年決算案，議員仍最關心輝達進駐北士科議題。地政局長王瑞雲說，目前市府與新壽的地上權案，儘管新壽給市府的進度甘特圖，目前實際進度與新壽送進來的進度計畫，延遲一周，但目前還沒有到違約程度，要到116、118年的興建期限過後，才會有違約限期改善、懲罰性違約金，不過目前都還在第一個5年的期限內。

王瑞雲提到，市府與新壽的地上權案興建期限是5加2年，期限分別是116年2月、可延長2年至118年2月，回到合約的精神，可讓新壽限期改善兩次，第二次沒有改善或逾期沒有改善，北市府就可以終止契約。

議員陳賢蔚表示，從輝達執行長黃仁勳宣布海外總部落腳北士科後，新壽是否有跟市府說明有什麼樣合作案，外界都在關注，要求市府態度要強硬一點，陳說，這不是新壽與因這涉及台北市北士科、還有台北市的資訊產業，發展，如果處理不當，認為市府處理沒有魄力，市長蔣萬安就不用連任了，這很嚴重。

議員王閔生也表示，輝達來台灣先前包括雙北、雲林、台南、高雄等縣市都在爭取，市府有沒有主動積極？王瑞雲表示，市府府級長官有盤點五塊，符合輝達要求3公頃以上的地，北士科的部分，市府是提供T3、T4、T12這三塊地，至於T17、18是輝達主動問的，是否也有明白告知是已經有地上權合約。

議員李明賢認為，現在新壽一定是「在商言商，要放掉這一條大魚不容易」，要求市府應該善用手上的政策工具，不要讓輝達當冤大頭，要求市府應該要積極盤點現有的政策公具，不應該讓輝達多一個資本支出。

議員顏若芳也提到，市府應該要積極盤點輝達進駐北士科可能的疑慮，包括後續的地上權案狀況等，應該要積極協助；議員鐘佩玲說，從去年下半年到現在，看來市府對新壽相當被動，有點無計可施、無能為力，只能轉眼看新壽發大財，市府應該要積極提出相關政策工具。

王瑞雲表示，所以目前新壽得標的T17、T18地上權案，原本市府是每半年檢視進度，不過近期密切關注進度，發現進度有延遲一周，立即發文新壽今天下午來說明，不過對方表示資料還沒有整理好，今天不會過來，僅表示會再回函如何趕進度。

王說，由於外界也關注新壽是否會與輝達合作？希望跟市府主動說明，不過對方僅回應「無可奉告」，甚至市府先前也有主動打過兩次電話，新壽也都僅是回覆「無可奉告」。

輝達海外總部確定落腳北士科，據輝達屬意新壽得標的T17、T18兩塊地。本報資料照片
輝達海外總部確定落腳北士科，據輝達屬意新壽得標的T17、T18兩塊地。本報資料照片

輝達 新壽 北士科

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