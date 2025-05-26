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環球晶：存貨狀況改善 今年業績可望優於去年

中央社／ 新竹26日電
環球晶圓董事長徐秀蘭。照片／公司提供
環球晶圓董事長徐秀蘭。照片／公司提供

半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭今天表示，2025年地緣政治局勢沒有改變，庫存去化持續進行，市場存在許多不確定性，多了關稅及匯率波動；不過存貨狀況持續改善，環球晶營運應可繳出比2024年好的成績單。

環球晶今天召開股東常會，徐秀蘭說，2024年半導體產業復甦情況非常不均衡，僅人工智慧（AI）相關市場復甦顯著，客戶調整庫存時間比預期長，尤其成熟製程，使得全球矽晶圓出貨量放緩；不過，環球晶2024年仍達成營收季季高的目標，營運穩步上升。

徐秀蘭表示，2025年地緣政治局勢沒有改變，庫存去化持續進行，市場存在許多不確定性，不可預期的不確定因素更多，包含關稅及匯率波動；不過存貨狀況持續改善，預期2025年將繳出比2024年好的成績單。

徐秀蘭說，環球晶有很多海外擴增的產能進入量產準備，日本在新增產能挹注下，出貨創下新高；美國德州、密蘇里州和義大利廠進入送樣階段。

徐秀蘭強調，環球晶擁有2大特色，首先是在地化，在亞洲、美洲和歐洲3大洲都有工廠；第2是綠色化，美國和義大利廠將100%使用再生能源。

對於股東關心擴產計畫，徐秀蘭說，環球晶是全球8吋矽晶圓龍頭，12吋矽晶圓是全球第4大廠，而人工智慧（AI）等關鍵需求是以12吋矽晶圓為主，為追求未來成長，增加12吋矽晶圓產能是必要。

環球晶日前宣布有意加碼投資美國40億美元，徐秀蘭表示，這不是承諾，只是有想法，產能利用率要達一定水準，且要有美國客戶需求，環球晶不會蓋蚊子館，會有嚴謹機制，請股東放120個心。

股東問到是否有庫藏股計畫，徐秀蘭說，環球晶目前沒有實施庫藏股的計畫，因為環球晶不是口袋無限深的公司，錢可以有很多種用法，可以配更多股利，也可以買設備，為了未來成長，不應是只單獨為了今天股價好，而是為公司長期方向好。

至於全球碳化矽龍頭廠Wolfspeed聲請重整一事，徐秀蘭表示，Wolfspeed主要是因為面臨龐大成本競爭力壓力所致，環球晶將致力成為非中最具競爭力的供應商，期能填補Wolfspeed客戶需要的產能。

環球晶今天召開股東常會，承認去年度財報及盈餘分配表案，去年總營收新台幣626.26億元，歸屬母公司淨利98.46億元，每股純益21.06元；去年上半年每股配發5元現金股利，下半年每股配發6元現金股利，全年合計配發11元現金股利。

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