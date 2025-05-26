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輝達海外總部落腳台北 謝長廷嘆政治惡鬥抵銷全民努力
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前宣布海外總部落腳台北市北投士林科技園區。總統府資政謝長廷透過臉書表示，這幾年台灣民主政治、高科技及社會安定受到肯定，未來台灣地位和角色一定會越來越重要，可惜政治亂象和惡鬥始終沒有改善，抵銷全民努力成果。
黃仁勳19日公布輝達台灣新總部地點落腳台北市北士科，另提到將攜手台積電、鴻海及國科會，打造台灣第一座大型AI超級電腦及資料中心。
謝長廷25日透過臉書指出，此消息引起世界注目，台灣的AI供應鏈也頓時充滿活力。其實這幾年，台灣的民主政治、高科技及社會的安定等不斷受到肯定，未來台灣的地位和角色，一定是越來越重要。
話鋒一轉，謝長廷直言，「可惜政治的亂象和惡鬥始終沒有改善，抵銷了全民努力的成果」。他並提及前副總統陳建仁所言「朝野要團結、團結，把握對台尊重的契機」，實在是苦口婆心，值得國人共同來重視。
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