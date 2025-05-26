秀出改變的力量 2025青年創新挑戰賽開放徵件
海洋委員會海洋保育署（OCA）與美國環保署（U.S. EPA）、北美環境教育協會（NAAEE）透過全球環境教育夥伴關係（GEEP）攜手合作，共同舉辦2025年「青年創新挑戰」（YIC）。海保署表示，這次活動以聯合國永續發展目標（SDG）第14項「永續海洋與保育」為核心主軸，誠摯邀請全球15至30歲的青年參與，分享對海洋保育議題的創新解方，鼓勵青年激發對海洋議題的關注、啟發創意並付諸行動，為海洋未來帶來正向改變。
海保署說明，2025年青年創新挑戰即日起開放徵件（需以英文提交），截止日期為2025年6月30日。本次挑戰將選出3位傑出得主，每位將獲頒1,000美元獎金，並受邀來臺參加由海保署舉辦的頒獎典禮與合作交流工作坊。徵稿內容以SDG目標第14項「永續海洋與保育」為主軸，聚焦於海洋廢棄物、海洋生物多樣性與保育以及公私協力夥伴關係三大方向。海保署鼓勵青年加入這場全球行動，發掘問題並提出具體創新行動，讓創意成為守護海洋的起點。
海保署指出，活動詳情可參閱活動官網。此外，NAAEE將於臺灣時間5月28日晚間10點舉辦線上說明會，分享提案技巧並解答參賽者相關問題，並邀請神秘嘉賓現身互動，敬請有興趣之青年把握機會參與。
海保署強調，全球海洋息息相關，是人類共同的資產，期盼青年運用創新思維，為各項海洋環境議題提出嶄新解方，並透過具體行動投入海洋保育，一同朝向潔淨、永續的海洋願景邁進，誠摯邀請各界青年踴躍參與，用創意守護我們的藍色家園。
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