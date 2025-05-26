英業達「AI 虛擬健管師」問世！攜亞大搶智慧照護商機

代工大廠英業達（2356）虛實元邦技術再邁大步！團隊近日攜手集團夥伴英華達、以及亞洲大學，將旗下元宇宙「虛實元邦」集大成技術「AI虛擬人」與英華達自研全方位生理量測系統「全家寶」相互結合，成功在虛實元邦空間內，開發出最新的「AI虛擬健管師」，團隊也攜手亞大進一步將其導入大台中地區USR計劃案的數十家照護機構中，透過高效能的雲端照護技術，全力搶佔智慧照護市場的龐大商機。

英業達元宇宙技術處表示，這次合作主要是在旗下元宇宙空間「虛實元邦」場域中進行，除了有英業達強大的AI運算及後端硬體運算能力的支援，還有來自亞洲大學專業護理團隊提供各種專業照護知識，才能建構出這款「虛擬建管師」，而該產品為達到能時時更新受照護對象的身體健康資訊，還結合了集團夥伴英華達打造的AIOT生理數字量測及全家寶數據系統（包括血糖機），來採集受照護者的各項資料，以提供不同照護對象更專業的健康照顧諮詢服務。

此外，元宇宙技術處指出，這次主要的合作對象亞洲大學護理學院，其實同時也是大台中地區USR計劃的主持單位，而這次為了要開發出具有專業照護知識的「智慧建管師」，也特地集合學院及亞大醫院的專家來負責採集的資料整合，產生出專業的健檢報告，再透過送到英業達雲端運算AIGC產生出健康諮詢的資料，由虛擬健管師與散布在中部六個老人中心設備，提供虛擬建管師與用戶對話及提供諮詢。

亞洲大學護理學院院長吳樺姍表示，這項計畫最初投入的應用場域，主要為台中市及南投縣的數十家老人中心，團隊期盼能藉這項計畫，全面提升長期照護服務的品質，並希望能藉此推廣至海外市場。吳樺姍表示，目前正在開發的智慧醫療系統，將能夠即時監控長者的健康狀況，並讓家屬隨時獲取相關資料，減少對於長者健康的擔憂。她提到，這項服務的第一年已經開始運作，預計在未來三年內持續擴展，並希望能進一步進軍東南亞市場，因為該地區面臨快速老化的挑戰。

在談到商機時，吳樺姍強調，隨著台灣政府對長照政策的重視，越來越多的資源將投入到居家與社區照護上。她認為，亞洲大學的智慧照護計畫不僅能夠提升當地的照護品質，還有潛力擴展至全國，甚至國際市場。此外，吳樺姍也提到，智慧醫療的發展將有助於改善長者的生活品質，並且在技術上不會遇到語言障礙，這使得在國際市場上更具競爭力。這項計畫的推進，顯示出台灣在智慧醫療與長照服務領域的潛力，未來不僅能提升國內的服務品質，也有望在國際市場上占有一席之地。

亞洲大學資訊長林俊淵也趁此機會，詳細解說校方此次與英業達合作開發的「虛擬人技術」。他分享，該技術主要是為了改善失智老人的照護體驗。他坦言，許多失智老人情緒不穩時會希望看到家人的照片，這促使他們開始思考如何將「虛擬人技術」應用到實際的照護場域中。最終團隊成功攜手英業達開發出「AI虛擬建管師」，並透過這項虛擬照顧服務，讓老人們可以與虛擬角色對話，同時也能獲得情感上的支持和健康資訊。

林俊淵提到，亞大護理學院在全國護理體系中走在前列，並已經開始與英業達合作，發展智慧照護方案。他表示，這項合作計畫預計將在未來三年內實施，初期就已導入到中部超過十間以上的照護中心進行試驗。

並且，林俊淵透露，這項技術還透過英華達打造的「全家寶」系統，來採集受照護者的各項資料後經過Al GC分析提供用戶健康諮詢、遠距照護的服務。而照護中心的長者們也可藉此輕鬆監測自己的健康狀況，並透過AI系統獲得健康解說，這也大幅的提升機構中受照護者享受到的照護效率和質量。並且透過這項計畫的推進，也將顯示出台灣在智慧醫療與長照服務領域的潛力，未來不僅能提升國內的服務品質，也有望在國際市場上占有一席之地。