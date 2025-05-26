整理包／黃仁勳訪台8天7夜「亮點」一次看 牽動全球 AI 市場

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳上周五（23日）結束8天7夜快閃行程，搭上自家專機離台，而「AI教父」這次安排的行程滿檔，他除了抵台首日（16日）直奔台積電（2330）、拜會董事長魏哲家外，隔天也選在自己的愛店、懷舊台菜「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請包括廣達（2382）、英業達（2356）、緯創（3231）等多家台廠供應鏈夥伴；雖然他的行程看似只是與供應鏈上下游碰面聚餐、探店吃喝美食，事實上，他所安排每一個行程的背後，其實都具有特殊的意義。對此，《經濟日報》也為讀者依序列出這8天行程的亮點，快來看看吧！

1.抵台首日5/16

輝達執行長黃仁勳16日下午搭乘專機正式抵台，並現身台北松山機場，面對大批媒體的關心，黃仁勳也透露，自己當天晚上就會先拜會台積電董事長魏哲家、雙方也將一邊吃飯一邊談話。而被問到對台灣的看法，他直言，即使全球面臨貿易協商、關稅與地緣政治挑戰，當這些重組與調整結束後，台灣仍將會是全球科技生態的中心，自己對此非常肯定。這裡有太多聰明、有創新精神的公司，「我完全相信台灣會持續蓬勃發展」。

亮點：拜會台積電魏哲家、發言稱「台仍將是全球科技生態中心」。

2.次日行程5/17

黃仁勳17日傍晚邀集台灣供應鏈夥伴，包括鴻海（2317）、廣達等科技大老齊聚，盛大舉辦「兆元宴」與夥伴們一起用餐，一同慶祝Blackwell系統成功量產。而他在用完餐後，直奔台北大巨蛋，為「2025世界壯年運動會」開幕典禮助威，而他不僅作為最後一位聖火代表入場，同時也是代表著全球「科技」產業界，對世壯運的支持。

亮點：台系供應鏈（鴻海、廣達、英業達、緯創、仁寶（2324）等）聚餐、為世壯運開幕站台。

3.訪台三日5/18

輝達執行長黃仁勳於18日時，特意在下午時分，前往台北流行音樂中心為19日專題演講進行彩排，而他在入場前，接受媒體詢問時透露，自己今年將會釋出AI新發展、新產品以及「新聲明」，他表示，「我很緊張，有很多新東西要宣布，AI系統的新布局、新產品，得去練一下」，並透露「隔天才會去找張忠謀」。

亮點：親釋AI新發展。

4.訪台第4日5/19

黃仁勳5月19日於北流發表主題演講，為台北國際電腦展（COMPUTEX）揭開序幕，一開場就活力十足用中文高喊「大家好」，宣告輝達從科技公司轉型為「全球 AI 基礎建設公司」，並發表多項產品與技術。此外，他也宣布，將攜手鴻海、台積電、國科會為台灣打造AI基礎建設，並揭曉GB300有望在今年第3季登場，該產品連接72顆Blackwell Ultra GPU與36顆Arm Neoverse架構GraceCPU，推論效能將比GB200提高1.5倍，被稱為「會思考的機器」，最後他更公布重磅消息輝達海外總部將落腳北士科。

亮點：輝達台灣總部落腳北士科、GB300第3季登場。

5.訪台第5日5/20

台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）20日開展，上午由鴻海董事長劉揚偉率先現身發表精彩演講，而黃仁勳則驚喜站台，並且兩人在現場也進行了相當熱烈的互動，引發市場關注。而當日下午黃仁勳也親自到場觀展，並接連走訪廣達、緯創、英業達等合作台鏈大廠的展攤，並在展場內，再度捲起一波強勁的「AI旋風」，而廣達董事長林百里為陪同「老友」黃仁勳參觀，也在雲達總經理楊麒令、廣達副董事長梁次震的陪同下提前現身雲達展廳，待黃仁勳步入會場時，林百里也高喊「we are team taiwan!」引發現場民眾的興奮歡呼。

亮點：共組「team taiwan」。

6.訪台第6日5/21

黃仁勳21日在台舉行國際記者會，現場超過百位中外媒體提問五花八門，但半導體供應鏈跟地緣政治仍是最主要議題，黃仁勳提到美國基於國家安全議題，而他回應外媒詢問半導體供應鏈上，是否考慮在美國的先進封裝技術上用三星或英特爾？黃直言，「這是非常先進的封裝技術，很抱歉目前我們沒有其他的選擇」，直指台積電仍是唯一伙伴，但記憶體方面，輝達反而大解放，新發表的RTX Pro AI超級電腦，是世界上第一個手機用記憶體LPDDR（低功耗行動記憶體）所打造的超級電腦。

亮點：黃仁勳直言「台積電仍是唯一伙伴」。

7. 訪台第7日5/22

輝達執行長黃仁勳於22日上午，特地前往輝達位在內湖的辦公室，並與旗下員工坐下來開會，而他中午則直奔到台北內湖的「牛耳精緻麵館」用餐，事實上，這次已是他第三度親自到店內用餐，據悉，他每次都是固定點一碗「半筋半肉」的牛肉麵，而他現場遇到粉絲，也大方接受合影要求，並親切地為大家簽名。

亮點：黃仁勳與內湖據點員工開會。

8. 訪台第8日5/23

輝達執行長黃仁勳於23日上午9點多於台北松山機場搭乘私人專機離台，正式結束他8天7夜的訪台行程。而他對媒體表示，「我要回家了」，2025年將是令人興奮的人工智慧（AI）年，台灣與輝達合作將把AI帶到全世界；而他也親自預告，「下次將於農曆新年回來台灣」，他也承諾，「未來每年都會在新年時候回來」。他這次離台，首站搭機飛抵香港、隨後將再到瑞士參與輝達的商務行程。

亮點：黃仁勳下次將在新年期間再度回台。