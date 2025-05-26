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為「星際之門」 軟體銀行董事長孫正義來台會供應商
軟體銀行董事長孫正義上周來台，主要是和供應商洽談星際之門計畫（Stargate Project），目前已知這個美國ＡＩ基礎建設計畫將由甲骨文（Oracle）扮演主要角色，鴻海是甲骨文最大供應商，法人看好鴻海將受惠。
軟銀與甲骨文是星際之門的主要投資與合作夥伴。外電報導，甲骨文計畫花費約四百億美元購買輝達先進晶片，並採購四十萬顆ＧＢ200晶片，用以訓練和執行ＡＩ應用程式，以支援OpenAI在德州的全新資料中心；這座資料中心是星際之門的一部分。
法人表示，目前鴻海ＡＩ訂單滿載，客戶要求擴產，預期今年將把ＧＢ200交付完畢，至於ＧＢ300因為學習曲線縮短，第三季可望出貨。鴻海逐漸打破外界「靠iPhone拉業績」的刻板印象，以iPhone為主的消費智能產品比重已降至四成。
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