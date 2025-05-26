鴻海衝刺AI伺服器出貨 打破靠iPhone刻板印象

鴻海（2317）集團衝刺AI伺服器出貨，相關營收占比大幅提升，以iPhone為主的消費智能產品比重已降至四成，打破外界「靠iPhone拉業績」的刻板印象，伴隨AI伺服器毛利率較高，獲利率同步提升。

鴻海統計，2025年首季消費智能產品占營收比重約40%，較去年第4季的51%明顯下降。

而今年首季雲端網路產品占比達34%，較去年第4季的26%明顯增加，主要就是受到AI伺服器開始大量出貨所帶動。

尤其輝達GB200 AI伺服器從3月開始出貨量逐步提升，加上鴻海的AI伺服器業績今年逐季成長，是今年成長幅度最大的產品線，躍居主力獲利來源。