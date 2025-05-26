軟銀孫正義、甲骨文有望大量下單 鴻海AI訂單爆發

川普政府總投資上看5,000億美元的AI大建設「星際之門計畫（Stargate Project）」如火如荼進行當中，關鍵人物日本軟銀集團社長孫正義日前來台密訪鴻海等供應鏈，傳出洽談採購細節，加上甲骨文（Oracle）將斥資400億美元大買輝達AI晶片，預料主要將委託鴻海（2317）代工，鴻海左右逢源，AI伺服器出貨將大爆發。

法人表示，鴻海為全球代工一哥，目前AI訂單滿載，客戶要求擴產，預期今年將把輝達GB200 AI伺服器交付完畢，下半年量產的最新GB300 AI伺服器因為學習曲線縮短，第3季可望出貨，鴻海是首發供應商，加上GB300算力提升，出貨單價高於GB200，對鴻海業績貢獻更顯著。

「星際之門計畫」是美國總統川普元月下旬釋出的美國超大型AI基礎建設計畫，軟銀、OpenAI、甲骨文、MGX等科技大咖都是檯面上主要參與者。

由於孫正義與川普政府及鴻海等AI大咖關係匪淺，被譽為整個星際之門計畫的關鍵角色，「星際之門計畫」規劃2029年在美國的AI基礎設施領域投資高達5,000億美元，初期投資額為1,000億美元，目前正在德州興建十個資料中心，並計劃擴大至更多州。

消息人士透露，「星際之門計畫」已進入製造商挑選階段，鴻海幾乎篤定吃下多數AI伺服器代工訂單，孫正義上周低調來台密訪供應鏈，外界關注是否為星際之門計畫的AI伺服器採購。

另一方面，外電報導，甲骨文計劃斥資約400億美元購買輝達AI晶片，並採購40萬顆GB200晶片，用以訓練和執行AI應用程式，以支援OpenAI在德州的全新資料中心。這座位於阿比林的資料中心是美國5,000億美元「星際之門計畫」的一部分，將成為全球最大的資料中心之一，提供1.2GW（10億瓦）的運算能力。

業界預料，鴻海是甲骨文主要AI伺服器代工夥伴，隨著大客戶積極採購輝達AI晶片，以及川普政府「星際之門計畫」大動員，鴻海AI伺服器出貨同步喊衝。

鴻海向來不評論單一客戶狀況。不過，鴻海董事長劉揚偉日前公開表示，目前AI伺服器滿手訂單，整體表現將愈來愈好，4月已經強勁成長，未來幾季AI機櫃出貨將「季季高」。

另外，鴻海在AI伺服器做了很多垂直整合，今年在台北國際電腦展，展示了許多散熱、水冷等零組件，水冷快接頭（UQD）也獲得輝達推薦供應商（RVL），隨著零組件自製率提升，毛利與獲利可望同步上升。

ASIC伺服器方面，鴻海也已經拿下雲端服務供應商（CSP）客戶，並將做到L10（伺服器）。業內人士指出，鴻海已經拿下三家雲端服務供應商（CSP）的ASIC伺服器訂單，擴大整體AI接單量能。