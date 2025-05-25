輝達獨門技術竟開放給對手用？黃仁勳2025 Computex的最大驚喜
摘要
曾對ASIC潑冷水，如今大開護城河，為什麼輝達黃仁勳要主動向對手遞出橄欖枝，開放獨門技術NVLink？
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在Computex 2025年的主題演講中，拋出了一個連伺服器業界高層都意想不到的消息——將開放晶片傳輸技術NVLink給ASIC（客製化晶片）業者，打破原本與客製化晶片陣營各自獨立的疆界。
黃仁勳Computex演講拋震撼彈：開放NVLink技術
「如果你擁有自家設計的CPU或ASIC，現在你可以透過NVLink介面與Nvidia生態系整合⋯⋯。我們不再是非此即彼的選擇，而是能攜手合作，共同打造一台規模龐大的AI超級電腦。」黃仁勳說。
他宣布，推出的NVLink Fusion平台，讓客戶的客製化晶片也能採用NVLink技術，與輝達晶片相容和串聯。
事實上，輝達能在AI領域稱霸，主要有3大護城河：GPU晶片技術、CUDA軟體平台，以及NV Link傳輸技術。這完整且封閉的生態系，成為輝達地位屹立不搖的關鍵。
其中，NVLink扮演晶片傳輸的重要角色。簡單想像，它就像是能夠把伺服器機櫃裡的100多顆晶片，彼此互相串連，形成一整顆算力超強的大晶片，讓運算速度更快、算力更強。
但過去，NVLink一直只能「綁定」輝達GPU使用，客戶無法根據自身需求客製化晶片。如今推出NVLink Fusion，能讓客戶們將NVLink技術融入到自家晶片裡，比如高通的CPU、Google的TPU等客製化晶片，都可以透過NVLink，跟輝達的GPU相互串聯。
輝達開放護城河，背後有何商業盤算？
從未開放這個獨門技術的輝達，為什麼現在卻大開城牆，讓對手陣營也能用這項技術？
第一個盤算是，Google、亞馬遜、微軟等輝達客戶，正陸續開發自己的客製化晶片，希望減少對輝達的依賴。
根據摩根士丹利報告指出，AI ASIC市場規模將從2024年的120億美元（約台幣3618億元），成長至2027年的300億美元（約台幣9046億元），年複合成長率達34%。可以看出市場對客製化晶片高漲的需求。
若客戶改用ASIC，輝達可能做不到他們這筆生意，現在，開放NVLink的矽智財（IP），輝達至少還能賺到授權費。
再來，NV Link就像一座橋，讓客製化晶片跟輝達的晶片能相容、串聯。若之後客戶變心，認為採用輝達晶片更划算，或甚至想再直接添購整櫃的輝達伺服器，一樣可以無痛回歸輝達生態系。對輝達來說，開放技術也是為日後留一線。
最高明的生意策略：看清時勢、爭取最多利益
此次輝達公布的合作夥伴，包含聯發科、世芯、邁威爾（Marvell）、高通、Astera Labs等8家廠商。
不過，有ASIC廠商認為，這筆授權費價格可能不低，繳納這一筆費用會壓低毛利，廠商也會因此提高價格，客戶願不願意以更高的價格埋單NVLink技術，仍然未知。
除此之外，輝達競爭對手博通（Broadcom）、超微（AMD）和英特爾都未入列NVLink Fusion合作夥伴，它們組成的UALink聯盟主要提供開放標準，意圖與NVLink抗衡。當NVLink技術開放後，雙邊陣營、ASIC市場將如何變化，同樣是外界關注的焦點。
但無論如何，黃仁勳今天已經示範了，最高明的生意策略或許不是你死我活，而是看清時勢後打破疆界，盡可能的爭取最多利益。
※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。
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