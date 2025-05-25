輝達高度關注台灣 黃仁勳盼發展核能

輝達執行長黃仁勳期待台灣除了發展風力、太陽能，也要發展核能！黃仁勳近日在台灣接受媒體專訪，便呼籲政府要發展核能，並強調「台灣絕對應該投資核能，能源不應該是一種社會污名」。其實，黃仁勳在訪問日本、與首相石破茂會面時，也曾呼籲日本加快核電重啟與新型核能技術佈署，還有投資智慧電網。

籲日本加速核電重啟

黃仁勳近日在仲安科技主辦的「洞察AI趨勢」峰會上直言，未來十年AI產業的最大挑戰是「能源問題」，他呼籲台灣政府應積極佈局能源政策，並強調投資核能是重要選項，能源不應該背負社會污名。他說：「我們需要各種形式的能源，包括風力、太陽能與核能。台灣絕對應該投資核能…」。

他在4月21日與日本首相石破茂會面時，也曾呼籲日本提升電力生產，以應對人工智能快速發展所帶來的能源需求增長。黃仁勳呼籲日本應以能源改革為核心，加速AI發展。他建議政府加快核電重啟與新型核能技術（如小型模組化反應爐，SMR）的部署，以提供穩定且低碳的電力供應。

AI改善能源分配

同時，他呼籲日本投資智慧電網，透過AI優化能源分配，應對數據中心的高峰用電需求。另外，黃仁勳去年在訪問香港時曾說，人工智慧（AI）運算需要巨大能源需求，AI超級電腦應考慮利用可再生能源，並部署於遠離人口密集區且稍微脫離電網的位置。

「能源用於智慧化應用是『能源最佳利用方式』！」黃仁勳舉例表示，AI能協助研發碳封存技術、新型風力渦輪設計以及儲能材料等，以推進可持續發展。總結來說，黃仁勳希望各國政府能夠發展各樣綠能，其中也包括核能，並將這些能源的使用加上AI管理，使其更有效率、並協助創新與研發。

多次發言提及核能

綜觀過去黃仁勳發言紀錄，他多次明確表達支持核電的意願，包括接受彭博專訪時提到，核能是很棒的能源選項，也是可再生能源之一：「這不會是唯一。我們需要各種能源，來平衡能源的可用性、成本和長期的可持續性。」

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