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川普關稅變數升溫 市場聚焦28日輝達財報與美PCE指數

中央社／ 台北25日電
川普。（路透）
川普。（路透）

美國總統川普威脅對蘋果公司（Apple）產品和歐洲聯盟（EU）進口貨物加徵高額關稅，再掀貿易波瀾。法人表示，在不確定性升溫之際，本週市場聚焦28日登場的輝達財報，以及美國30日將公布聯準會關注的個人消費支出物價指數（PCE）。

台股23日跌18.72點，收在21652.24點，成交值新台幣3075.02億元；台股上週下跌191.45點。

凱基投顧表示，23日台股開高後漲幅收斂回到平盤附近整理，最終收黑K棒，暫時仍力守於短期5、10日均線之上，指數遇半年線、年線壓力呈現量縮整理時間過久，必須儘快擴量上攻，否則盤整過久後，仍有震盪拉回疑慮。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，隨著這波反彈收復關稅跳空缺口，加上題材面不斷，市場投資情緒已扭轉保守悲觀心態。

廖炳焜說，雖然近期出現川普減稅政策，引發市場對美國債務赤字問題惡化擔憂，整體而言仍維持高檔震盪，只因指數來到挑戰年線的相對高檔，量能萎縮，預期市場焦點，將聚焦AI龍頭大廠輝達28日公布的財報，將作為AI趨勢風向球。

廖炳焜也說明，上週已落幕的台北國際電腦展，給市場許多關於AI未來發展藍圖，其中機器人最受矚目。輝達執行長黃仁勳甚至點名，AI與機器人深度融合後，將重新定義全球經濟結構，讓機器人躍升為台股投資熱點。

美國 台股 AI

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