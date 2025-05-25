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輝達傳在陸推陽春AI晶片 不需台積電先進封裝技術
路透引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）將為中國大陸推出一款全新的陽春款人工智慧（AI）晶片，價格遠低於剛受管制的H20晶片，且用不到高頻寬記憶體（HBM）和台積電先進封裝技術，計劃最快在6月開始量產。
據報導，這款圖形處理器（GPU）採用輝達最新一代Blackwell架構，預計售價介於6,500至8,000美元之間，遠低於H20的1萬至1.2萬美元。售價較低，反映規格較遜一籌，製造條件也較簡單。
知情人士透露，晶片以輝達的RTX Pro 6000D伺服器級GPU為基礎，並將採用傳統的GDDR7記憶體，而非更先進的高頻寬記憶體（HBM）。
此外，這款晶片不會採用台積電（2330）先進CoWoS的封裝技術。
輝達發言人表示，該公司尚在評估「有限的」選項。他說：「在我們確定新的產品設計並獲得美國政府批准之前，我們事實上無法進入中國500億美元的資料中心市場。」
大陸業務上個會計年度為輝達貢獻13%的營收，仍是輝達很重視的市場。美國4月形同禁止H20銷往大陸後，輝達最初考慮開發降規版H20，但並未實現。
根據巴隆周刊日前報導，黃仁勳在接受Stratechery訪談時表示：「對輝達H20的額外禁令是非常痛苦的。我們捨棄了150億美元營收，而且或許，美國少了30億美元的稅收。」
美國政府緊縮晶片出口許可規定，實際上是禁止輝達「降規版」AI晶片H20銷往中國大陸。當時，輝達預告第1季認列55億美元費用，是與新限制措施衍生出的庫存和採購承諾費用有關。
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