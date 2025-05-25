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輝達GB300 下季可望出貨

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

輝達AI伺服器供應鏈已把資源投入GB300，以搭上下一波業績成長順風車，系統組裝業者認為第3季末可望出貨；零組件業者則認為，雲端服務供應商（CSP）會將GB300客製化成自己要的架構，預期明年第1季才會大量出貨。

輝達執行長黃仁勳在台北國際電腦展主題演講中表示，Grace Blackwell架構的GB200系統已全面量產，許多CSP已投入實際操作，GB300預計今年第3季完成升級，進一步推動AI推理運算能力，支撐生成式AI、代理AI與實體AI等應用落地。

針對GB300量產時間，鴻海（2317）董事長劉揚偉之前表示，不評論單一產品，不過有了GB200生產經驗，包括設計、散熱、自動化生產等，已可以大大縮短量產時間，未來AI伺服器機櫃生產學習曲線將愈來愈好。

廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令指出，GB300目前皆按照計劃進行中，正在測試並與客戶進行驗證，預計9月出貨。

雙鴻董事長林育申之前表示，GB200開始大量出貨，至於GB300有一點延後，應該第3到第4季間會出來。

零組件業者私下表示，預期GB300將在明年1月出貨，雖然GB300與GB200是同樣的架構，但還是有許多地方變更設計，而且每家CSP都有自己的設計。

AI

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