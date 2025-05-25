輝達GB200散熱解決 鴻海、廣達等AI供應鏈營運將逐季高飛

輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）伺服器GB200組裝散熱問題已經解決，由於GB200伺服器單價是一般伺服器的十倍，可望從第2季開始帶動AI伺服器供應鏈廠商業績起飛，並為下半年業績注入強心針。

GB200供應鏈廠商，包括晶片的台積電（2330），組裝鴻海、廣達，散熱雙鴻、奇鋐，機殼勤誠，電源台達電與光寶，連接線貿聯、佳必琪等，以及伺服器導軌川湖、南俊國際等。

輝達執行長黃仁勳已離台，他上周參加台北國際電腦展最重要訊息就是，Grace Blackwell架構（GB200）已全面量產，感謝台灣供應鏈廠商成就AI生態系統，且第3季會升級到效能更強的GB300。

圖／經濟日報提供

GB200 AI伺服器第一大供應商鴻海董事長劉揚偉之前表示，經過半年多來數據收集，GB200良率已經達到批量生產標準，GB200是一個很複雜的系統，零組件很多，測試非常複雜，經過流程不斷改善後，生產愈來愈穩定，未來幾季出貨不是問題。

劉揚偉強調，GB200 NVL 72是系統機櫃，需要大量整合，生產一天比一天好，良率達到批量生產標準，未來幾季會持續增長。

鴻海4月營收6,413.6億元，為歷年最強4月，月增16.1%，年增25.5%，就是反映GB200大量出貨；前四月營收2.28兆元，同期新高，年增24.5%。

GB200第二大供應商廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令之前指出，GB200於3月開始出貨，第2季放量，目前未觀察到客戶因關稅戰提前拉貨，整體需求沒有改變，預期今年業績有望逐季向上，且下半年營運將優於上半年。

楊麒令表示，第1季AI伺服器出貨主要為Hopper架構的H200，目前H200仍然為主力出貨機種，不過3月開始出貨Blackwell架構的GB200機櫃，並在第2季開始拉升，整體的出貨節奏不錯。

摩根士丹利證券預估，4月GB200機櫃出貨量達1,500櫃，相較第1季1,000櫃有明顯增長。

台廠中以鴻海出貨最多，4月出貨約1,000櫃；此外，鴻海第2季GB200機櫃出貨預計逐月增長，強化其在AI伺服器供應鏈中的份額與動能。

至於廣達4月GB200出貨量從3月的150櫃，升至300至400櫃，顯示在新一代AI伺服器布局中，廣達參與度與產能拉升同步擴大。