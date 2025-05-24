全球首例 中華電信、NTT合作 用IOWN實現跨國共演

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
中華電信攜手NTT，成功實現全球首例IOWN全光網路跨國共演。圖為中華電信董事長簡志誠。圖／中華電信提供
中華電信攜手NTT，成功實現全球首例IOWN全光網路跨國共演。圖為中華電信董事長簡志誠。圖／中華電信提供

中華電信日本電信電話株式會社（NTT）於去年啟動全球首例國際IOWN全光網路，成功驗證台灣與日本間超低延遲及極低訊號抖動的穩定通信技術。台灣官將首登上萬博舞台，與日本超歌舞伎文化交流，創造全球首例以IOWN全光網路實現的跨國共演，上千觀眾跨越台北與大阪地域及時差，揮舞粉色手燈，感受科技與藝術結合的創新展演。

中華電信董事長簡志誠表示，「中華電信與日本NTT共同開通全球首例台日跨國IOWN全光網路，本次雙方邀請知名表演團體跨國共演，串聯台北與大阪兩地，為觀眾帶來臨場震撼演出，開創娛樂展演產業嶄新模式。」

中華電信與NTT以萬博規格創造演出環境，透過IOWN全光網路將大阪演出的「超歌舞伎 Powered by IOWN『今昔饗宴千本櫻 萬博版』」於台北即時呈現，更邀請台灣「九天民俗技藝團」合作演出，配合日本超歌舞伎團隊精心設計燈光與音樂效果，與大阪表演者進行跨國互動，帶兩地觀眾進入「超歌舞伎」絢麗多彩、震撼心靈的視覺體驗。

NTT DATA特別將「超歌舞伎」螢光手燈由日本空運來台，讓觀眾隨著劇情揮舞，並以粉色燈光結合AI觀測，呈現櫻花飛舞的絕美場景。中華電信也邀請國內藝文及場域夥伴參加，希望以此次成功展演，協助台灣相關產業，開創未來娛樂嶄新體驗。

此外，本次演出應用「聲音浮水印」現場即時中文導覽，觀眾使用自己的耳機，下載指定App便可聆聽透過IOWN全光網路由大阪傳遞到台北的「超歌舞伎」演出解說，給予適時及適當的指引，讓觀眾融入演出，了解日本傳統文化。

日本 大阪 中華電信

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