台積專利申請件數連九年奪冠 去年達1,412件

為維持技術領先優勢，我企業持續加深專利布局。根據經濟部智慧財產局統計，2024年本國人發明專利申請以台積電1,412件最高，連續九年奪冠；鴻海申請件數成長93%，表現最為亮眼。外國申請人則由美國應材以950件重返第一，南韓三星電子退居第二，電商酷澎排名躍升至第三。

經濟部智慧財產局公布2024年專利申請統計排行，台積電（2330）仍保持第一領先優勢，件數1,412件，其餘依序為南亞科466件、友達425件、工研院356件、群創328件、英業達321件、瑞昱309件、宏碁277件、鴻海259件、聯發科239件。

值得注意的是，台積電發明專利的申請件數自2016年起連續九年排名第一，申請量大幅領先國內外公司，不過2024年台積電申請量年減28%，主要為企業專利布局策略考量。

圖／經濟日報提供

智慧局分析，在2024年本國人發明專利前十大，南亞科和群創申請件數均為歷年最高；至於前20大本國發明專利申請人中，排序12的聯電221件、排序13的華邦電160件、排序17的力積電131件等同樣創新高紀錄。

智慧局分析，本國發明專利前20大公司，主要為晶圓製造、記憶體、顯示器、通訊及鋼鐵業等產業。

在外國人發明專利前十大，美國應材以950件重返發明專利申請排名第一，南韓三星電子894件退居第二，南韓韓領（酷澎）698件躍居第三，其餘依序為日本東京威力661件、美國高通660件、日本日東電工417件、荷蘭艾司摩爾344件、日本信越化學279件、美商科林研發276件、日本斯克林集團253件。

智慧局指出，其中，南韓韓領、日本東京威力、荷蘭艾司摩爾、日本信越化學、美商科林研發，申請件數均創歷年最高。

南韓韓領正是有「韓國亞馬遜」之稱的電商酷澎，近年積極搶攻台灣物流市場，智慧局指出，韓領專利申請件數年增54%，增幅為前十大最突出，且排名較2023年前進三名，顯見其專利布局強烈企圖心。

若進一步觀察前20大外國發明專利申請人，日本力森諾科（Resonac）專注於精密光學、半導體製造設備與高端材料，去年發明專利申請251件，創歷史新高，排名第11。智慧局指出，這反映出日本企業在先進製造與關鍵材料領域的投入加深，以及AI與半導體產業推動高精度設備需求。

綜觀前20大外國發明專利申請人，日本申請人占11個。此外，排序第17的中國大陸華為發明專利申請184件，亦創歷史新高。