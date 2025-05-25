聽新聞
0:00 / 0:00

台積專利申請件數連九年奪冠 去年達1,412件

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
台積電。 路透
台積電。 路透

為維持技術領先優勢，我企業持續加深專利布局。根據經濟部智慧財產局統計，2024年本國人發明專利申請以台積電1,412件最高，連續九年奪冠；鴻海申請件數成長93%，表現最為亮眼。外國申請人則由美國應材以950件重返第一，南韓三星電子退居第二，電商酷澎排名躍升至第三。

經濟部智慧財產局公布2024年專利申請統計排行，台積電（2330）仍保持第一領先優勢，件數1,412件，其餘依序為南亞科466件、友達425件、工研院356件、群創328件、英業達321件、瑞昱309件、宏碁277件、鴻海259件、聯發科239件。

值得注意的是，台積電發明專利的申請件數自2016年起連續九年排名第一，申請量大幅領先國內外公司，不過2024年台積電申請量年減28%，主要為企業專利布局策略考量。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

智慧局分析，在2024年本國人發明專利前十大，南亞科和群創申請件數均為歷年最高；至於前20大本國發明專利申請人中，排序12的聯電221件、排序13的華邦電160件、排序17的力積電131件等同樣創新高紀錄。

智慧局分析，本國發明專利前20大公司，主要為晶圓製造、記憶體、顯示器、通訊及鋼鐵業等產業。

在外國人發明專利前十大，美國應材以950件重返發明專利申請排名第一，南韓三星電子894件退居第二，南韓韓領（酷澎）698件躍居第三，其餘依序為日本東京威力661件、美國高通660件、日本日東電工417件、荷蘭艾司摩爾344件、日本信越化學279件、美商科林研發276件、日本斯克林集團253件。

智慧局指出，其中，南韓韓領、日本東京威力、荷蘭艾司摩爾、日本信越化學、美商科林研發，申請件數均創歷年最高。

南韓韓領正是有「韓國亞馬遜」之稱的電商酷澎，近年積極搶攻台灣物流市場，智慧局指出，韓領專利申請件數年增54%，增幅為前十大最突出，且排名較2023年前進三名，顯見其專利布局強烈企圖心。

若進一步觀察前20大外國發明專利申請人，日本力森諾科（Resonac）專注於精密光學、半導體製造設備與高端材料，去年發明專利申請251件，創歷史新高，排名第11。智慧局指出，這反映出日本企業在先進製造與關鍵材料領域的投入加深，以及AI與半導體產業推動高精度設備需求。

綜觀前20大外國發明專利申請人，日本申請人占11個。此外，排序第17的中國大陸華為發明專利申請184件，亦創歷史新高。

日本 專利 南韓

延伸閱讀

日本旅遊入境新制須線上申報且付費 林氏璧估可能價碼

日本將取消外國觀光客免稅？ 林氏璧分析：直接實行可能性較低

陸喊話荷蘭 鬆綁半導體出口…雙方將在相關議題保持溝通

高盛砍台積、聯電目標價 三理由維持台股減碼評級

相關新聞

輝達傳在陸推陽春AI晶片 不需台積電先進封裝技術

路透引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）將為中國大陸推出一款全新的陽春款人工智慧（AI）晶片，價格遠低於剛受管制的H2...

台積專利申請件數連九年奪冠 去年達1,412件

為維持技術領先優勢，我企業持續加深專利布局。根據經濟部智慧財產局統計，2024年本國人發明專利申請以台積電1,412件最...

產業追蹤／AI協作時代串接共通語言 實現多工協作智慧團隊

2024年起，生成式AI迅速成為企業數位轉型的核心驅動力。從文案自動生成、智慧客服，到知識管理與流程自動化，愈來愈多企業...

產業追蹤／陸IC設計業擴張 台廠戒備

全球半導體產業競爭加劇，中國大陸IC設計產業正迎來一波高度活躍的整併潮。2024年全球市場需求低迷、產業周期下行，以及大...

產業追蹤／量子科技 美中角力新戰場

聯合國2024年6月宣布2025年為「國際量子科技年」，並訂出幾個目標，包括提高大眾對於量子科技與應用的認知，尤其希望向...

輝達GB200散熱解決 鴻海、廣達等AI供應鏈營運將逐季高飛

輝達（NVIDIA）人工智慧（AI）伺服器GB200組裝散熱問題已經解決，由於GB200伺服器單價是一般伺服器的十倍，可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。