台灣大大手筆搶進AIDC 中華電董座簡志誠：我們不會怕

台灣大哥大（3045）近期斥資88億元租下龜山AIDC機房，攜手Vantage搶進AIDC，中華電信（2412）董事長簡志誠微笑表示，服務（AIDC）很重要，會建設，不一定會服務，服務也很重要，我們「不會怕」，但對方是可敬的對手。未來中華電信將持續升級AIDC，更以IOWN全光網技術，打破AIDC的地域限制。

中華電信董事長簡志誠與總經理林榮賜今日參加中華電信、NTT以全光網實現台日跨國共演記者會。

會後媒體聯訪時，針對近期國內外企業積極在台灣建設AIDC，AI需求大，AIDC競爭也相當激烈。簡志誠表示，目前已經陸續將台南及高雄IDC升級，並以全光網路串連，至於什麼時候將全台IDC升級轉換成AIDC，或者增加AIDC建設，一樣回到「需求」的議題。

簡志誠分析，AI非常熱門，但垂直應用領域要逐步發酵，才會有GPU as a Service（GPU即服務）的需求，尤其目前個人以AI提升個人效率應用快速發展，而企業對於AI應用則正要開始，AI趨勢非常明確，但要大量建設還是要看各個領域實際的需求。

台灣大大手筆投入AIDC布局，簡志誠指出，「服務」是很重要的事情，服務跟建設不一樣，會建設、會蓋（IDC）不一定會服務（IDC），就像會蓋飯店的，不一定會提供飯店服務，不過對方還是「可敬的對手」。中華電信總經理林榮賜補充表示，中華電信有我們的步驟，隨著客戶一步一步往前走。

面對競爭！中華電信「不會怕」的底氣，來自中華電信在全台擁有18個IDC機房，加計子公司是方電訊（6561），中華電信集團擁有全台IDC七成以上市占率，站在七成市占率及提供維運服務超過25年的基礎上，中華電信可說是會「建設」也會「服務」，成為未來搶近AIDC最大的競爭優勢。

中華電信除升級既有IDC成為AIDC，提供算力服務（GPU As a Service），更透過全光網路，串連分散各地IDC，整合既有網路基礎，發展全光網路，加上雲端、資安及各種AI應用，搶攻AI算力及應用商機。

目前中華電信已經陸續升級旗下IDC成為AI DC資料中心，在北部及台南共兩個已經上線，陸續建設升級有四個，未來持續規劃中。簡志誠表示，全光網路低延遲的特性，更可以在AI時代，發展效益，例如位處不同地點的AIDC，透過全光網路串連，效果如同在隔壁，因此未來不需要在同一個地方建構AIDC，而是可以分散在不同國家與不同地點。

簡志誠認為，未來AI應用將帶起AI的GPU算力出租，對企業來說，IOWN技術讓企業租用算力可以不受限地域的限制，企業進行重要資料備份備援時，過去備援時間可能需要費時10至20分鐘，未來可望縮短至10至20秒。

近年推動全光網路的IOWN聯盟持續討論未來技術發展及創新應用，簡志誠表示，串連跨國AIDC，集結AI訓練與算力，打造一個跨國的GPU服務，就是IOWN聯盟未來關注的重要服務。

簡志誠表示，中華電信也持續思考與其他電信業者合作推出跨國GPU服務，目前中華電信尚未與夥伴展開跨國GPU服務討論，但已經在台灣進行台南及高雄的跨地IDC串連。

林榮賜指出，IOWN超低延遲的全光網路技術成熟，應用也陸續落實，也將發展更多商機，除了跨國沈浸式異地共演，企業重要資料的即時備份、備援，還有網路韌性的考量，現在AI技術快速發展，各界也關注商機，

近期台電宣布桃園以北不再提供IDC等5MW以上供電需求，未來是否透過IOWN全光網路來解決電力限制問題。林榮賜表示，中華電信將配合搭配電力政策，未來也會在南部加強建設（IDC），串連南北來提供服務。