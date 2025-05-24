全球首次！中華電信、NTT 以全光網實現台日跨國共演

中華電信（2412）24日與日本電信電話株式會社（NTT）攜手，透過IOWN全光網路，在大阪萬國博覽會，首度成功實現全球首例跨國共演，台灣特有「官將首」文化，登上萬博舞台，並與日本超歌舞伎創新演出，實現全球首例以IOWN全光網路進行跨國共演。

中華電信與NTT於去年啟動全球首例國際IOWN全光網路，成功驗證台灣與日本間超低延遲及極低訊號抖動的穩定通信技術。現在更進一步登上萬博舞台。

中華電信與NTT以萬博規格創造演出環境，透過IOWN全光網路將大阪演出的「超歌舞伎 Powered by IOWN『今昔饗宴千本櫻 萬博版』」於台北即時呈現，更邀請台灣「九天民俗技藝團」合作演出，配合日本超歌舞伎團隊精心設計燈光與音樂效果，與大阪表演者進行跨國互動，帶兩地千位觀眾進入「超歌舞伎」絢麗多彩、震撼心靈的視覺體驗。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信與日本NTT共同開通全球首例台日跨國IOWN全光網路，本次雙方邀請知名表演團體跨國共演，串聯台北與大阪兩地，為觀眾帶來臨場震撼演出，開創娛樂展演產業嶄新模式。

簡志誠認為，全光網路技術已經成熟，不僅可以應用在藝術展演，讓人如臨現場，更可讓AIDC不受限區域位置，發揮最大效益，隨著技術進展越來越順，應用將持續拓展及落地，未來更期待全光網路加上AR、VR，可以帶來更多元藝術展演。

中華電信總經理林榮賜表示，此次演出，是關鍵的「跨域」合作，不僅是跨台灣跟日本，更是IOWN科技及藝術跨域，也是台灣特有「官將首」文化，與日本超歌舞伎創新跨國共演。

台灣官將首登上萬博舞台，與日本超歌舞伎文化交流，創造全球首例實現的跨國共演，上千觀眾跨越台北與大阪地域及時差，揮舞粉色手燈，感受科技與藝術結合的創新展演。

中華電信指出，NTT DATA特別將「超歌舞伎」螢光手燈由日本空運來台，讓觀眾隨著劇情揮舞，並以粉色燈光結合AI觀測，呈現櫻花飛舞的絕美場景。

中華電信也邀請國內藝文及場域夥伴參加，希望以此次成功展演，協助台灣相關產業，開創未來娛樂嶄新體驗。

此外，中華電信表示，本次演出應用「聲音浮水印」現場即時中文導覽，觀眾使用自己的耳機，下載指定App便可聆聽透過IOWN全光網路由大阪傳遞到台北的「超歌舞伎」演出解說，給予適時及適當的指引，讓觀眾融入演出，了解日本傳統文化。

中華電信表示，本活動承蒙交通部及數發部擔任指導單位，肯定中華電信將持續以海纜、光纖及行動通訊、衛星及微波，構成「海地星空」綿密網路，打造互為備援的韌性網路，提供台灣民眾連網不中斷的服務，更積極布局IOWN全光網路，以高速、低延遲、低耗能的網路架構，帶動產業創造更多元且便利的創新網路服務與應用，帶給產業、大眾、社會更新穎的數位生活。

全球首例以IOWN全光網路進行跨國共演，入場券短時間索取一空，，無法到場的民眾，25日下午13點00可收看MOD／Hami Video免費直播，6月提供VOD重播隨選隨看，感受台灣「官將首」與日本「超歌舞伎」的首次跨界合作！