淨海淨灘也要淨零 日月光串聯全台打造永續藍圖
日月光投控（3711）暨財團法人日月光環保永續基金會共同主辦的「日月光海域守護計畫」已邁入第四年，並由持續舉辦海洋日聯合淨灘活動，以「守護海洋 永續希望」為主題，邀請關係企業、供應鏈夥伴及利害關係人共33家齊力參與，同步橫跨6大海岸場域，10個場域，今天雖然天公不作美，但台中以北淨灘活動仍然不畏風雨，為海洋淨灘淨一份心力，展現企業對環境永續的深耕與承諾。
日月光這次由北到南串聯新北市龍洞海洋公園、淡水沙崙沙灘、桃園市新屋漂流木公園、台中市大安濱海樂園、大甲區松柏漁港西勢海堤、高雄市旗津海灘沿岸、高雄茄萣濕地、屏東墾丁、綠島及澎湖縣隘門沙灘，共近兩千人，共同投入淨灘、淨海及濕地造林行動，實踐跨區域、跨部門的環境保育行動力。
今年日月光投控在海洋日永續藍圖更為全面，推進更一步的永續行動．補上最後一塊拼圖，生物復育及海岸線維護，日月光與海保署結合高雄科技大學鄭有容教授團隊，展開珊瑚基線調查與復育工作；在高雄濱海濕地進行植樹造林，兼顧生物多樣性與海岸線維護；矽品精密亦首次引入活動低碳機制，估算活動碳排、對應對策。這些行動不僅回應國際淨零趨勢，也體現企業從「做環保」走向「建永續」的具體實踐，促使海洋保育走向更專業、系統的規劃。
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