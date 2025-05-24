快訊

大稻埕球場涼亭「他坐2天一動也不動」 熱心路人查看驚覺已身亡

挪威貨櫃船「擱淺」民宅前院 值班船副偵訊認了：當時在睡覺

想活到100歲未必憑運氣！醫學專家曝培養一習慣「比上健身房更有用」

淨海淨灘也要淨零 日月光串聯全台打造永續藍圖

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

日月光投控（3711）暨財團法人日月光環保永續基金會共同主辦的「日月光海域守護計畫」已邁入第四年，並由持續舉辦海洋日聯合淨灘活動，以「守護海洋 永續希望」為主題，邀請關係企業、供應鏈夥伴及利害關係人共33家齊力參與，同步橫跨6大海岸場域，10個場域，今天雖然天公不作美，但台中以北淨灘活動仍然不畏風雨，為海洋淨灘淨一份心力，展現企業對環境永續的深耕與承諾。

日月光這次由北到南串聯新北市龍洞海洋公園、淡水沙崙沙灘、桃園市新屋漂流木公園、台中市大安濱海樂園、大甲區松柏漁港西勢海堤、高雄市旗津海灘沿岸、高雄茄萣濕地、屏東墾丁、綠島及澎湖縣隘門沙灘，共近兩千人，共同投入淨灘、淨海及濕地造林行動，實踐跨區域、跨部門的環境保育行動力。

今年日月光投控在海洋日永續藍圖更為全面，推進更一步的永續行動．補上最後一塊拼圖，生物復育及海岸線維護，日月光與海保署結合高雄科技大學鄭有容教授團隊，展開珊瑚基線調查與復育工作；在高雄濱海濕地進行植樹造林，兼顧生物多樣性與海岸線維護；矽品精密亦首次引入活動低碳機制，估算活動碳排、對應對策。這些行動不僅回應國際淨零趨勢，也體現企業從「做環保」走向「建永續」的具體實踐，促使海洋保育走向更專業、系統的規劃。

濕地 沙灘 日月光

延伸閱讀

台灣大愛地球 復育紅樹林

全民權證／日月光 押逾150天

400志工潮境公園淨灘籲少用一次性塑膠製品 從源頭減少垃圾

元隆電子、日月光結盟16年 擘劃新藍圖

相關新聞

GB300機櫃身價估400萬美元！DLC 液冷當道、浸沒式退燒

COMPUTEX 2025年主角是輝達的新世代AI伺服器DGX GB300，業界傳出目標9月出貨，一座機櫃（Rack）單...

護國神山點子發源地小欣欣豆漿在哪？ 蔡詩萍也加入推敲

《造山者》紀錄片佳評如潮，片中有2大「看點」，第1，台積電如何從篳路藍縷到今日的「護國神山」的故是；第2個看點，小欣欣豆...

移工難溝通 營造商開發APP破語言隔閡

桃園市經發局鼓勵業者創新研發提升競爭力，推動「地方型SBIR地方產業創新研發推動計畫」，吸引陸昇建設旗下的六大營造股份有...

OpenAI找亞太資料中心據點

OpenAI將在亞太地區尋找未來設立資料中心的地點，加入在亞太打造人工智慧（AI）基礎設施的競賽，策略長權傑森（音譯）據...

蘋果2026年將推智慧眼鏡

知情人士透露，蘋果公司（Apple）計劃於明年年底發表智慧眼鏡，進一步搶占人工智慧增強設備的市場，但把配備內置相機鏡頭以...

鴻海砸450億元 印度擴廠

外電報導，鴻海集團計畫在印度清奈附近興建一座15億美元（約新台幣450億元）的顯示器模組工廠，印度官員透露，這座新廠專門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。