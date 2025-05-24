臻鼎財報／第1季低於市場預期 法人估全年 EPS 9.2元

臻鼎-KY（4958）第1季營收400.8億元，季減28.6%、年增23.2%，毛利率14.68%，較上季下滑，低於市場預期，主要是折舊費用增加及匯率波動，稅後純益6.3億元，季減85.5%、年減35.2%，每股獲利（EPS）0.66元，亦低於市場預期。

法人機構表示，展望臻鼎-KY2025年營運，公司持續給予營收再創新高的指引，但依照第1季財務數據，下調財務展望，預估今年營收1,884.8億元，年增8.9%，毛利率18.8%，稅後純益88.2億元，年減3.8%，EPS為9.2元。

因臻鼎-KY營收組成以消費性產品為多，近期中美關稅戰雖有和緩，然消費性產品整體營運仍不易大幅成長，將是未來營運的觀察焦點。