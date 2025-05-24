移工難溝通 營造商開發APP破語言隔閡
桃園市經發局鼓勵業者創新研發提升競爭力，推動「地方型SBIR地方產業創新研發推動計畫」，吸引陸昇建設旗下的六大營造股份有限公司藉參與和開發APP，不僅透過雲端資料傳輸縮短行政流程與工地管理，也打破語言隔閡，外籍移工也能一目了然指令。
六大營造董事長特助翁淳宏指出，APP可連結人臉辨識系統，讓後台隨時掌握工地現場人員進出情況，各項施工進度也可透過APP拍照上傳雲端，後台在收到資料後，也能將所見問題及時反饋給第一線，指示何處需要調整修改。
翁淳宏也說，營建業2024年人力需求創新高，但缺工問題嚴重，勞動部開放營造業引進移工，工地現場的管理與溝通成為一大挑戰，打破語言隔閡也就成為此次開發重點，APP能提供中、英、泰等多國語言，讓工程不至於因為缺乏翻譯人員而耽誤。
經發局指出，桃園具地理及運輸優勢，產業基礎豐厚，是全台第一工商業科技大城，創新研發是推動產業永續發展的重要動能，藉此讓桃園市中小企業孕育新事業、新產品和新技術。今年地方型SBIR已經起跑，單案最高補助100萬元，若研發項目包括AI應用服務、智慧製造或低碳服務另有加分，徵件日期至6月2日下午5時止，欲報名者從速。
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