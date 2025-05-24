蘋果面臨25%新關稅 法人估穩懋、大立光等受影響
川普於台灣時間5月23日晚間於Truth Social揚言，於6月1日起對歐盟開徵50%關稅，並且對於蘋果開徵25%關稅。
其對蘋果評論的貼文中提及，希望蘋果在地製造銷美的iPhone產品，而非在印度或其他地方製造。若非如此，將課徵「至少」25%關稅。
國內大型法人機構表示，目前iPhone在關稅豁免行列中，適用的關稅為中國20%芬太尼關稅以及印度10%對等關稅，若新關稅政策實施後，中國出產的iPhone將從20%芬太尼關稅提升至25%，印度出產的iPhone將從10%對等關稅提升至25%，預期全球出產的iPhone銷美面對的關稅都將提升至25%，過往期待通過地區關稅差異減緩關稅衝擊的效果將會消失。
分析師認為，蘋果為求市場穩定，將採取全球iPhone統一定價策略為假設基礎。每年銷美ihone數量約為6,000萬至6,500萬支，占比全球iPhone出貨量約三成。若對蘋果全面課徵25%關稅，透過印度躲避關稅計畫將完全失效，預期將使全球iPhone定價提升5.2%，與過往在20%中國芬太尼關稅以及10%印度對等關稅情境下相比，高於不同產能配置可能推動ihone上漲約4.5%的預期。
考量貿易談判不確定性，以及川普政策的變化性，並且關稅可能造成美國電子產品消費受到排擠，預估今年iPhone出貨量年減7.5%至2.03億支。法人機構指出，若川普關稅政策持續圍堵蘋果的減緩關稅衝擊措施，迫使蘋果前進美國生產而漲價，進而使需求受挫，可能受影響個股有鴻海（2317）、大立光（3008）、穩懋（3105）、華通（2313）、臻鼎-KY（4958）。
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