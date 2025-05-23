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達梭高管看好 AI 前景！攜台廠打造「生態系的虛擬雙生」

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
達梭系統（Dassault Systèmes）。記者吳康瑋／攝影
達梭系統（Dassault Systèmes）。記者吳康瑋／攝影

法國3D設計軟體商達梭系統（Dassault Systèmes）亞太區執行副總裁Samson KHAOU 23日受訪時表示，團隊在過去三年來，經歷了疫情期間的轉變，也挺過市場關稅帶來的影響，並持續獲得來自業務夥伴、以及社群的強大支持，而台灣作為AI技術發展的最前線，團隊也透過攜手台廠合作夥伴來積極擴大布局，展望未來。他直言，在當前AI技術迅速發展的背景下，AI設備所需的「高能耗」與「散熱」問題也愈加受到重視，團隊誓將打造「生態系的虛擬雙生」，並看好整個市場將在近幾年內持續加速發展。

Samson KHAOU坦言，在當前AI技術迅速發展的背景下，AI設備所需的「高能耗」與「散熱」問題也愈加受到重視。而團隊為擴大在台灣市場的發展，也於去年6月與代工大廠廣達（2382）旗下雲達（QCT）啟動專案合作，並運用達梭的虛擬雙生技術及廣達在AI的專業實力，攜手雲達團隊推出基於AI的伺服器。而團隊也在這次電腦展中，實際將其帶到現場展示，也藉此機會讓電腦展的參與者，更直觀地理解達梭以「AI驅動」的虛擬雙生平台的實際運用場域。

Samson KHAOU坦言，目前大家遇到最主要的「AI能耗」，主要來自兩個部分。第一個部分，主要是企業實際運行AI伺服器時，在使用「硬體」時產生的能耗，如GPU和伺服器所消耗的電力。第二則是來自因為運算能力增加，連帶提升的「散熱」需求。他強調，確保系統的穩定運行和效能發揮，必須有效設計和配置資料中心的散熱系統，包括水冷與氣冷方案。

針對如何提升資料中心效率，Samson KHAOU分享，企業可以將其劃分成以下「四大面向」進行改善：新資料中心設置時應考慮冷熱風道設計、現有中心的擴建需求、硬體升級的熱量管理，以及在運行階段隨時對散熱進行調整。透過模擬軟體進行熱流與氣流的預測分析，使客戶能立即辨識熱點並進行調整，避免在系統運行中出現過熱造成的損失。

針對如何避免產品過多的能耗，以及系統發生過熱問題，Samson KHAOU透露，在解決這個問題上，達梭與雲達的合作尤為重要。事實上，雲達透過攜手達梭，運用達梭打造的3DEXPERIENCE平台，成功建構其資料中心的虛擬雙生，並透過達梭熱流風流模擬軟體，在改善雲達資料中心能源效率時，也進一步實現能源節約和增強監控能力。他直言，該系統能提供高效的參數預設和性能模擬，幫助客戶更簡易地進行硬體升級或設置調整。

Samson KHAOU強調，達梭近日也將在3DEXPERIENCE平台上，推出「AI預測功能」，該技術不僅能將風速、風流都能一併導入分析，也能通過AI進行分析預測，確實地為客戶藉由這套「熱流模擬軟體」將未來實際生產時的過程及能耗完整的分析出來，他解釋，該系統能透過導入的參數，去模擬屆時的實際生產環境，並可以顯著的縮短設計與決策的時間，提升數據中心的運行效率和效能。他坦言，這些努力不僅是為了提升系統的運作效率，也確保企業在不斷變換的技術環境中能夠保持競爭力。

達梭系統（Dassault Systèmes）亞太區執行副總裁Samson KHAOU。記者吳康瑋／攝影
達梭系統（Dassault Systèmes）亞太區執行副總裁Samson KHAOU。記者吳康瑋／攝影
達梭系統（Dassault Systèmes）亞太區執行副總裁Samson KHAOU。記者吳康瑋／攝影
達梭系統（Dassault Systèmes）亞太區執行副總裁Samson KHAOU。記者吳康瑋／攝影

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