劉揚偉：鴻華先進五年轉盈
鴻華先進（2258）昨（23）日舉行股東會，董事長劉揚偉表示，目前已有納智捷、三菱汽車以及年底可望揭曉的美國客戶，因委託設計製造代工服務（CDMS）的趨勢逐步成形，美國、歐洲與日本車廠都在洽談中，力拚五年內轉為獲利；鴻華先進也將辦理現增，引進理念一致、能帶來綜效的策略夥伴。
他強調，CDMS經營模式正在發生中，PC產業因為市場競爭激烈，品牌聚焦品牌經營，設計製造外包給代工業者，這種狀況也發生在手機業，從汽油引擎車到電動車也會發生同樣的事情。
很多汽油引擎車公司如日產或部分歐美車廠經營險峻，CDMS會變成未來重要生意模式，也證明鴻華有能力承接新的發展。他指出，鴻華還在投資階段，也還在虧損，但正如亞馬遜在經營初期的十年、15年都在虧錢，但美國股東非常支持，因為具有未來性，才有今天的亞馬遜。
劉揚偉表示，今年底鴻華在美國市場會開始銷售Model C，這具備重大代表意義，鴻華先進五年內就會賺錢。
在電動車零組件布局進度，劉揚偉說，電池芯（cell）已經在高雄量產，電機也進行很長一段時間，陸續用在巴士與小車上，電控方面已經出貨給Stellantis。
劉揚偉指出，鴻海先前在沙烏地阿拉伯成立合資企業Ceer，打造沙國電動汽車品牌，相關車用零配件也不排除在當地布局。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「找車位神器」3秒搜出停車格！5縣市可用 駕駛實測嘆：相見恨晚
📢網紅「小周牙醫」歧視同志言論挨轟！道歉被網抓包IG、YT秒做1事：沒誠意
📢 Switch 2台北體驗會7/5登場！抽選制、超詳細報名規則曝
📢 ASUS VivoWatch 6 AERO智慧手環開箱！指尖量心電圖 睡眠追蹤曝「9成全淺眠」
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 獨／等到iPhone嗶進站！蘋果iOS18.4開放台灣NFC交易 悠遊卡公司回應了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言