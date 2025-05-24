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劉揚偉：鴻華先進五年轉盈

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻華先進（2258）昨（23）日舉行股東會，董事長劉揚偉表示，目前已有納智捷、三菱汽車以及年底可望揭曉的美國客戶，因委託設計製造代工服務（CDMS）的趨勢逐步成形，美國、歐洲與日本車廠都在洽談中，力拚五年內轉為獲利；鴻華先進也將辦理現增，引進理念一致、能帶來綜效的策略夥伴。

他強調，CDMS經營模式正在發生中，PC產業因為市場競爭激烈，品牌聚焦品牌經營，設計製造外包給代工業者，這種狀況也發生在手機業，從汽油引擎車到電動車也會發生同樣的事情。

很多汽油引擎車公司如日產或部分歐美車廠經營險峻，CDMS會變成未來重要生意模式，也證明鴻華有能力承接新的發展。他指出，鴻華還在投資階段，也還在虧損，但正如亞馬遜在經營初期的十年、15年都在虧錢，但美國股東非常支持，因為具有未來性，才有今天的亞馬遜。

劉揚偉表示，今年底鴻華在美國市場會開始銷售Model C，這具備重大代表意義，鴻華先進五年內就會賺錢。

在電動車零組件布局進度，劉揚偉說，電池芯（cell）已經在高雄量產，電機也進行很長一段時間，陸續用在巴士與小車上，電控方面已經出貨給Stellantis。

劉揚偉指出，鴻海先前在沙烏地阿拉伯成立合資企業Ceer，打造沙國電動汽車品牌，相關車用零配件也不排除在當地布局。

鴻華先進 美國 劉揚偉

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