晶圓一哥：美課關稅 四個不利
台積電（2330）昨（23）日證實美國亞利桑那子公司致函美商務部產業安全局（BIS）提供關稅意見，呼籲免課晶片關稅外，更建議美國政府以投資獎勵、延長投資抵免期限、減少監管障礙等鼓勵措施，提升美國半導體製造業競爭力。台積電美國新廠進度也一如規劃，將致力盡快推進相關建設。
台積電亞利桑那子公司提出，最終產品和半成品若課徵進口關稅將降低半導體需求，關稅不應延伸至下游終端產品和包含半導體的半成品，否則有推高成本、限制採購、降低需求、影響未來美企研發的能力等四個不利情況。呼籲應豁免關稅，或至少政策應讓企業設定切合實際的調整時間，同時提出希望信貸展延、加速基礎建設審批等政策建議，認為相關政策可提升美國半導體製造業的競爭力。
台積電亞利桑那子公司並建議，美國政府應採取投資獎勵措施、進一步減少監管障礙，促進新生產設施的快速建設，比進口限制更有利於推進政府的國家安全目標。利用稅法提升美國半導體製造業的競爭力，官方應延長2026年12月31日將到期的先進製造業投資抵免。
相關意見也指出，促進半導體製造計畫迅速發展的措施符合美國安全利益。
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