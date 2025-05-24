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鴻海砸450億元 印度擴廠

經濟日報／ 編譯季晶晶林文彬、記者林薏茹／綜合報導
蘋果無視美國總統川普希望企業把製造業務搬回美國的呼聲，持續借力鴻海集團擴大在印度的供應鏈。路透
蘋果無視美國總統川普希望企業把製造業務搬回美國的呼聲，持續借力鴻海集團擴大在印度的供應鏈。路透

外電報導，鴻海（2317）集團計畫在印度清奈附近興建一座15億美元（約新台幣450億元）的顯示器模組工廠，印度官員透露，這座新廠專門為蘋果供應關鍵零組件，蘋果無視美國總統川普希望企業把製造業務搬回美國的呼聲，持續借力鴻海集團擴大在印度的供應鏈。

鴻海集團近日在倫敦證交所（LSE）公告，透過子公司印度裕展科技（Yuzhan Technology India）投資大約15億美元，英國金融時報（FT）報導，印度政府官員透露，這座15億美元的新廠距離iPhone組裝廠很近，蘋果計劃明年底前在美國市場銷售的6,000萬支iPhone將全數改由印度供貨。

蘋果借力鴻海擴大印度供應鏈
蘋果借力鴻海擴大印度供應鏈

泰米爾納德邦官員先前估計，這座新廠將創造1.4萬個工作機會。根據Counterpoint研究數據，2024年印度占全球iPhone產量的18%，2025年可望提升到32%。

FT指出，鴻海集團這項投資為本月的第二項重大投資宣布。印度政府上周批准鴻海集團在北方邦（Uttar Pradesh）捷瓦爾（Jewar）和印度HCL科技公司成立晶片組裝廠的計畫，鴻海去年初就宣布預計斥資3,720萬美元（約新台幣11.77億元）成立半導體廠，2027年投產，用以生產筆電與手機用等晶片。

鴻海集團的最新投資案顯示蘋果持續將生產重心從中國大陸轉向印度，外電報導，美國總統川普上周抱怨蘋果多年來把工廠設在中國大陸，直接開嗆蘋果執行長庫克：「我們對你們在印度建廠沒興趣！」

鴻海在印度泰米爾納德邦、卡納塔克邦及泰倫迦納邦等多個地方設廠，強化印度製造與供應鏈的彈性。卡納塔克邦的班加羅爾主要生產iPhone，是鴻海最主要生產重鎮，傳出鴻海計劃今年在印度生產2,500萬至3,000萬支iPhone，比去年多兩倍以上。鴻海印度子公司4月在泰倫迦納邦的海得拉巴新廠組裝AirPods，是鴻海在印度為蘋果組裝的第二項產品。

除了印度布局外，路透引述消息人士說法，中國大陸私募股權業者智路資本聘請Jefferies協助出售持有的新加坡半導體封測大廠聯合科技控股（UTAC），鴻海是潛在競標買家之一。鴻海和Jefferies拒絕置評，聯合科技與智路資本未立即回覆置評請求。

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