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北市無照翁撞6車釀8傷…這1物蓋在油門上 暴衝原因仍待釐清

羅昇股東會／通過配發0.45元股息 公司推動結盟多元布局

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

羅昇企業（8374）去年每股稅後純益0.6元，轉虧為盈，股東常會23日通過配發0.45元現金股利，配發率75%；會中並完成九席董事（含三席獨董）全面改選，曾文興獲選續任董事長。

曾文興指出，隨著地緣政治和貿易格局變化，供應鏈庫存堆積消化速度持續放緩。對此，羅昇除了全力精進既有各項業務，也調整市場策略，積極透過結盟方式來布局智動化、綠能及半導體等產業。

目前，羅昇陸續與資騰科技、怡進工業、達昇能源及Bluewalker等進行策略結盟或合作，落實集團整合效益，確保公司在多元發展的運作下，做好風險管控，以及資源整合利用，創造出更高價值。

羅昇去年合併營收36.8億元、年增20.6%，營業毛利8.85億元，本期淨利1.46億元，稅後淨利0.67億元、由虧轉盈，每股稅後純益0.6元。

曾文興指出，去年度引進的主要產品，以行業解決方案與系統整合導向布局，捆包堆棧部分引進怡進工業的獨家半／全自動捆包技術及捆包機，提供高性價比解決方案，顯著提升客戶營運效率與效能。

運動控制部分，與Akribis、Delta等國際大廠合作，集成工業電腦、上控軸卡、PLC、直線驅動、光學感測、機械傳動，推出快速高精度運動平台，推展整合次系統，應用於半導體、物流、製造業、設備與企業節能、PCB、工具機等行業。

變頻能源部分，深化Delta高效能IE5磁阻馬達與太馬力變頻市場的應用，推動空調流體高效節能方案。ABB充電樁與能管產品的軟硬模組化，廣泛應用於能源管理、樓宇自動化、EV充電系統及流體機械節能方案。

羅昇結合達昇能源的優勢，推進空壓節能、廢熱回收與IOT建置，並運用PowerGlow能源管理系統的AI數據分析功能，提供節能監控服務，提升能源使用效率。

半導體部分，資騰在先進製程與先進封裝領域，持續拓展提高良率的隨機性誤差量測解決方案，並在新建廠專案中取得顯著成果。另新增晶圓舉片機的開發，進一步擴充自製設備品項，為公司帶來新的成長動能。

布局 半導體

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