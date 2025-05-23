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北市無照翁撞6車釀8傷…這1物蓋在油門上 暴衝原因仍待釐清

廣達 AI 霸業有「這功臣」神助攻！將推 AI 預測功能助接單

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
達梭系統（Dassault Systèmes）。記者吳康瑋／攝影
達梭系統（Dassault Systèmes）。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）為輝達（NVIDIA） 生產製造的GB200 AI伺服器產品，已從第2季開始放量出貨，團隊能如此快速的完成出貨任務，絕不能忘記有背後一大功臣的助力。事實上，法國3D設計軟體商達梭系統（Dassault Systèmes）作為工業軟體方面的指標業者，從去年6月以來便與廣達旗下雲達（QCT），就AI伺服器的散熱及能耗方面達成合作，並持續協助廣達改善旗下資料中心的能源效率，讓其達到最佳化的目標。

對此，達梭系統（Dassault Systèmes）亞太區執行副總裁Samson KHAOU 23日受訪時表示，團隊作為一家布局全球的工業軟體公司，也長期致力協助各個公司，將自家的IP朝「虛擬雙生」來完成轉型，而達梭自從去年與雲達啟動專案合作以來，雙方在這近一年的時間內，成功透過達梭3DEXPERIENCE平台，協助雲達提升旗下AI伺服器產線的散熱效能，也進一步抬高其AI伺服器產品的生產良率、確實降低整體能耗，成果豐碩。

Samson KHAOU指出，雙方的合作主要是透過將達梭系統的「3DEXPERIENCE平台」，以及雲達（QCT）提供的「AI基礎架構」相互整合，而達梭也將團隊深耕已久的虛擬雙生技術，協助部署至雲達的系統設備中，團隊期盼透過技術的結合，向市場充分展現雙方對資料中心效率領域永續創新的承諾。而他透露，達梭與雲達近日也將在旗下3DEXPERIENCE平台上將「AI人工智慧技術」導入，並推出「AI預測功能」，預計能進一步協助雲達的接單表現。

對此，Samson KHAOU說明，即將推出的「AI預測功能」，能協助合作夥伴雲達在與客戶接洽時，事先提供客戶一套完整的模擬流程，透過這項技術，雲達將能在為客戶實際開始生產之前，就提前將生產計劃模擬給客戶參考，並能帶客戶實際體驗一次，屆時生產的各項流程，並提供在生產過程中的各項預測數據，不僅能有效提升客戶了解生產效率及將獲得的成果，透過將推出的「AI預測功能」，也能確實降低在生產過程中，有可能遭遇的各種風險。

Samson KHAOU也強調，團隊當初跟廣達攜手合作，主要是為了提升旗下虛擬雙生技術的應用層面，而透過這次與廣達集團的專案合作，旗下平台產品也將做到AI技術的驗證，他認為，這項成果仍須經過原地的技術驗證，不過最快將在明年就可以正式完成，而整個運用的模式也將待屆時才會更加的完整，不過團隊看好與廣達之間的合作將為整個市場帶來正面的影響，並且雙方也在今年的台北國際電腦展上，展示出這些全新的技術，並藉此更深入的瞭解了台灣市場所需。

達梭系統（Dassault Systèmes）亞太區執行副總裁Samson KHAOU。記者吳康瑋／攝影
達梭系統（Dassault Systèmes）亞太區執行副總裁Samson KHAOU。記者吳康瑋／攝影
達梭系統（Dassault Systèmes）亞太區執行副總裁Samson KHAOU。記者吳康瑋／攝影
達梭系統（Dassault Systèmes）亞太區執行副總裁Samson KHAOU。記者吳康瑋／攝影
達梭系統（Dassault Systèmes）亞太區執行副總裁Samson KHAOU。記者吳康瑋／攝影
達梭系統（Dassault Systèmes）亞太區執行副總裁Samson KHAOU。記者吳康瑋／攝影
達梭系統（Dassault Systèmes）亞太區執行副總裁Samson KHAOU。記者吳康瑋／攝影
達梭系統（Dassault Systèmes）亞太區執行副總裁Samson KHAOU。記者吳康瑋／攝影

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