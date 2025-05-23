輝達攜台廠攻量子運算
雖然量子運算發展還未成熟，AI晶片霸主輝達（NVIDIA）已開始布局，昨（23）日宣布，與台廠包括廣達（2382）、仁寶、華碩等，共同發展量子運算生態系。
輝達執行長黃仁勳本周在台北國際電腦展主題演講中提到，正在建構混合量子－GPU運算。輝達已有名為CUDA-Q的開源量子GPU開發平台，可編排運行大規模量子計算應用程式所需的硬體與軟體，與很多公司合作。黃仁勳預測，未來所有超級電腦都會配置量子加速器。
輝達指出，量子運算有望解決全球一些最大運算挑戰的路徑，包括擴展電腦模擬藥物設計，或最佳化原本複雜到幾乎難以實現的大規模物流問題。
將量子硬體整合至AI超級電腦，可形成加速量子超級電腦。輝達也與台灣的超級運算生態系合作夥伴攜手推動量子運算。
輝達表示，仁寶發表的量子啟發運算服務CGA-QZ平台，採用輝達的CUDA-Q平台打造，可加速量子最佳化問題的模擬。該平台已獲得台灣的國科會採用，並提供給台灣各地大學的研究人員使用。仁寶近期也宣布與馬偕醫院、屏東大學簽署備忘錄，共同籌劃AI及量子啟發運算驅動的精準醫療解決方案。
廣達已採用CUDA-Q進行物理量子硬體實驗，利用該平台的狀態向量模擬器來驗證現有的量子處理器。
作為量子國家隊成員之一，廣達董事長林百里2019年就親自指派工程師投入量子電腦研究，看好量子技術成熟後，將帶來大量的雲端與物聯網裝置新商機。
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