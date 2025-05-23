總統：台灣願意當AI發展支點 串聯全球撐起半導體產業鏈

賴總統昨（23）日表示，台灣願意擔任AI時代科技發展的支點，串聯各國合作發展半導體，將透過金融稅賦政策、攜手產業界於台南設置超級電腦、強化AI運算量能至產學各界等三大方向，支持台灣發展AI應用與科技基礎建設。

工研院昨天舉辦「全球半導體供應鏈夥伴論壇」，以「創新、安全、韌性、共榮」為主軸，邀請產官研探討多元彈性的供應鏈發展以及供應鏈安全韌性等議題，美、日、歐盟、英、荷等駐台使節，以及杜邦、艾司摩爾、優貝克等國際大廠高層均出席。

賴總統致詞時表示，台灣在IC設計、晶圓製造、先進製程與封裝領域皆居全球領先地位，但光靠台灣生產製造無法獨立撐起整個半導體產業，必須串聯全球產業鏈。他強調，台灣願意擔任AI時代科技發展的支點，呼籲各國攜手合作，打造「全球半導體供應鏈夥伴」，共同面對中國大陸低價傾銷等挑戰，維護創新與市場秩序。

賴總統表示，將推動三項具體作為：與業界合作推出金融支持與稅務鼓勵政策；攜手輝達、國科會、台積電（2330）與鴻海打造100MW（百萬瓦） AI中心，於台南新市科學園區與沙崙設置超級電腦；將超級運算中心擴建至中北部，強化AI運算能量普及。

經濟部長郭智輝主持座談表示，全球半導體供應鏈正在關鍵轉捩點，台灣半導體產業發展聚焦投資、人才和市場等三大方向。他強調，邀請國際供應鏈夥伴在台投資，共構價值鏈，是打造民主韌性供應鏈的關鍵一環。呼籲民主國家攜手合作，共創可信賴的半導體晶片市場，才能帶動永續發展與韌性經濟。同時推動跨國人才合作，建構多元的創新人才網絡。

工研院院長劉文雄指出，面對地緣政治與供應鏈重組，工研院持續發揮技術橋接與產業推動的角色，助力產業鏈布局全球，協助國內外業者在台灣發揮最大的供應鏈價值，實現產業共榮。