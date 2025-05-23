出席半導體供應鏈夥伴論壇 郭智輝談投資、市場及人才

面對地緣政治風險與供應鏈重組，經濟部、國發會、國科會及外交部指導，工研院主辦「全球半導體供應鏈夥伴論壇」23日在台北國際會議中心盛大舉行，經濟部長郭智輝23日出席論壇，並主持第一場座談「地緣政治下台灣半導體產業的發展」。

郭智輝特別闡述賴總統所提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」包含四大核心方向：(1)強化供應鏈韌性；(2)建立多元化供應體系；(3)發展AI晶片產業鏈聯盟；(4)推動高階晶片民主供應鏈。郭智輝並從「投資」、「市場」及「人才」三大面向，與論壇與談人進行精彩對談。

投資方面，郭智輝提到台灣技術持續領先，邀請國際供應鏈夥伴在台投資，共構價值鏈，是打造民主韌性供應鏈的關鍵一環。市場方面，全世界正迎來以AI為核心的第四次工業革命，唯有民主國家攜手合作，共創可信賴的半導體晶片市場，才能帶動永續發展與韌性經濟；一起面對成熟製程晶片低價傾銷等挑戰。在人才方面，台灣具備研發與人才優勢，未來將推動跨國人才合作，並拓展至AI、無人機等關鍵領域，建構多元且具韌性的創新人才網絡。

經濟部表示，本次論壇聚焦台灣在供應鏈韌性強化與合作策略，展現台灣以科技實力強化國際連結的戰略布局，為全球科技與經濟穩定與永續發展注入關鍵動能。本論壇共吸引超過700位國內外半導體材料、設備、廠務之產業人士，以及大學、智庫、媒體參加。以「創新、安全、韌性、共榮」為主軸，針對供應鏈安全、全球分工與技術互補進行交流，對於促進國際供應鏈韌性合作具有重要意義。