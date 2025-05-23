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慧榮採用台積電6奈米晶片 加速AI PC與高效能儲存應用擴大

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
慧榮在今年Computex中展出採用台積電6奈米製程的最新PCIe Gen5 SSD控制晶片，包括已於2024年底開始出貨的SM2508及剛於Computex宣布的SM2504XT。記者簡永祥／攝影
慧榮在今年Computex中展出採用台積電6奈米製程的最新PCIe Gen5 SSD控制晶片，包括已於2024年底開始出貨的SM2508及剛於Computex宣布的SM2504XT。記者簡永祥／攝影

全球NAND控制晶片領導廠商慧榮科技於今年Computex展出兩款PCIe Gen5 SSD控制晶片，包括已於2024年底開始出貨的SM2508及剛於Computex宣布的SM2504XT，現場同步展出多款搭載SM2508的終端產品，顯示其在高效能儲存與AI PC領域的市占率正在逐步擴大。

SM2508為旗艦級PCIe Gen5 x4 NVMe 2.0控制晶片，採用台積電6奈米製程，支援8通道與32 CE，傳輸速率高達3600 MT/s。其連續讀寫速度分別最高可達14.5GB/s與14GB/s，隨機讀寫效能為2.2M IOPS，低於3.5W的工作期間功耗與1.5mW的PS4模式功耗展現能效優勢。

慧榮科技總經理苟嘉章受訪時表示，SM2508自2024年第四季出貨以來需求超出預期，目前已獲六家NAND廠中的四家採用，幾乎所有模組廠亦已導入相關產品。該晶片目前已占慧榮Client SSD業務5%以上的比重，預期在接下來數季將持續快速成長。

現場亦同步展出主攻主流市場的SM2504XT控制晶片，同樣採用6奈米製程、支援4通道與16 CE，連續讀寫速度達11.5GB/s與11GB/s，隨機效能為1.7M/2.0M IOPS。此晶片採用SCA架構與第八代NANDXtend ECC 技術，能提升15%連續讀取速度並降低功耗，PS4模式下僅需1mW。

苟嘉章指出，SM2504XT已取得四家快閃記憶體製造商設計案，並將於今年稍晚開始出貨，將進一步擴大慧榮於主流SSD市場的市佔。

在AI推論與白牌伺服器市場持續成長的背景下，慧榮觀察到PCIe Gen5控制晶片需求明顯上升。隨著新款4通道PCIe Gen5 SSD控制晶片的推出，以及PCOEM、NAND廠與模組廠全面啟動其高階PCIe Gen5計畫，公司預期將迅速擴大在消費級SSD的市場站有率，並穩固其在PCIe Gen5市場的領導地位。

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