快訊

2賊偷娃娃機竟衝撞逃逸 高警朝車開槍1竊賊腹部中彈

擷發科技術長吳展良揭示雙引擎戰略 驅動智慧機器人高效落地

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
擷發科技技術長暨IC設計事業群總經理吳展良受邀進行專題演講，他表示，軟硬體若無法協同優化，AI導入恐成成本與效能的雙重挑戰。圖／擷發科技提供
擷發科技技術長暨IC設計事業群總經理吳展良受邀進行專題演講，他表示，軟硬體若無法協同優化，AI導入恐成成本與效能的雙重挑戰。圖／擷發科技提供

2025台北國際電腦展（COMPUTEX）「機器人協作應用座談會」中，台灣ASIC設計AI軟體設計平台領導廠商擷發科技（MICROIP Inc.）技術長暨IC設計事業群總經理吳展良受邀發表專題演講，以「打造高效AI 機器人解決方案」為主題。針對AI機器人從核心模組設計到邊緣部署的技術挑戰，提出擷發科技自主開發的「雙引擎策略」，贏得產學界熱烈迴響。

吳展良指出，AI機器人正在快速改變我們的生活與產業樣貌，成為下一波科技革新的核心驅動力。他也強調，「真正能發揮AI效益的，不只是軟體的聰明程度，而是『AI 設計能力』與『ASIC 晶片效能』之間的高度整合。即便擁有先進的AI模型，若無對應的晶片支援，無法即時運算、耗電過高，就難以實際落地；反之，再高效的ASIC晶片，如果缺乏良好的設計架構與優化策略，也難以發揮效能。」

以智慧餐飲與場域巡檢為例，吳展良說明後疫情時代非接觸式服務如何加速AIoT與機器人技術的普及。擷發科技觀察到，伴隨晶片效能大幅提升與開發平台成熟，AI機器人導入門檻正迅速下降，從模型訓練、部署到邊緣推論，開發周期已從數月壓縮至數周，AI的即時應用成為產業競爭焦點。

擷發科技提出的「雙引擎策略」，分別從硬體與軟體雙向切入，突破業界痛點。

首先，「CATS（Custom ASIC Technology & Solutions）客製化ASIC設計服務」為企業提供從架構設計、RTL驗證、布局封裝到量產交付的一站式ASIC晶片開發服務，確保AI演算法能精準、低功耗地落實在終端應用中 。 

其次，「CAPS（Cross-Platform AI PoweredSolutions）跨平台AI軟體服務」，則是針對AI模型訓練與部署，提供模組化、跨平台的自動化工具鏈，協助企業快速導入、即時追蹤與優化維運。

吳展良強調，「AI機器人的核心在於軟硬整合。AI需智慧靈敏，ASIC需高效省電。若兩者無法協同，將導致成本上升、系統遲滯，甚至影響產品體驗。」他認為，未來的產業競爭關鍵不再是單一技術突破，而是誰能真正整合 AI 需要的軟硬體整合，打造出既省電又有智慧的AI機器人系統，才是決定勝負的關鍵。

電腦展 機器人 晶片 人工智慧 IC設計 Computex AI

延伸閱讀

小米自研3奈米晶片「玄戒O1」亮相 坦承離蘋果仍有差距

台積電硬起來警告美國「課晶片稅會蓋很久」！網大酸：賴皮會押著你低頭

護國神山硬起來…台積電警告 晶片關稅影響設廠

達發光通訊布局 報捷

相關新聞

慧榮採用台積電6奈米晶片 加速AI PC與高效能儲存應用擴大

全球NAND控制晶片領導廠商慧榮科技於今年Computex展出兩款PCIe Gen5 SSD控制晶片，包括已於2024年...

擷發科技術長吳展良揭示雙引擎戰略 驅動智慧機器人高效落地

2025台北國際電腦展（COMPUTEX）「機器人協作應用座談會」中，台灣ASIC設計與AI軟體設計平台領導廠商擷發科技...

SEMI全球行銷長曹世綸籲3布局 穩固外商對台半導體業信心

國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸今天表示，面對全球半導體產業加速發展，他提出三項關鍵方向，分別...

COMPUTEX／2025電腦展圓滿閉幕！AI加速落地、臺灣展現關鍵地位

COMPUTEX 2025於23日圓滿落幕，四天展期吸引爆量人潮，共計86,521位來自日本、美國、韓國、越南和印度等1...

COMPUTEX／電腦展圓滿落幕！AI 2.0生態系共吸引逾150國、8.6萬人參展

亞洲指標性的B2B科技專業展覽COMPUTEX TAIPEI（台北國際電腦展）23日落幕，主辦單位之一台北市電腦公會（T...

稜研科技前進日本萬國博覽會 展示5G NTN即時視訊

稜研科技今天宣布，在日本大阪萬國博覽會展示使用GEO SAT的5G非地面網路（NTN）專案，透過JSAT的同步衛星，加上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。