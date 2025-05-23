擷發科技術長吳展良揭示雙引擎戰略 驅動智慧機器人高效落地

2025台北國際電腦展（COMPUTEX）「機器人協作應用座談會」中，台灣ASIC設計與AI軟體設計平台領導廠商擷發科技（MICROIP Inc.）技術長暨IC設計事業群總經理吳展良受邀發表專題演講，以「打造高效AI 機器人解決方案」為主題。針對AI機器人從核心模組設計到邊緣部署的技術挑戰，提出擷發科技自主開發的「雙引擎策略」，贏得產學界熱烈迴響。

吳展良指出，AI機器人正在快速改變我們的生活與產業樣貌，成為下一波科技革新的核心驅動力。他也強調，「真正能發揮AI效益的，不只是軟體的聰明程度，而是『AI 設計能力』與『ASIC 晶片效能』之間的高度整合。即便擁有先進的AI模型，若無對應的晶片支援，無法即時運算、耗電過高，就難以實際落地；反之，再高效的ASIC晶片，如果缺乏良好的設計架構與優化策略，也難以發揮效能。」

以智慧餐飲與場域巡檢為例，吳展良說明後疫情時代非接觸式服務如何加速AIoT與機器人技術的普及。擷發科技觀察到，伴隨晶片效能大幅提升與開發平台成熟，AI機器人導入門檻正迅速下降，從模型訓練、部署到邊緣推論，開發周期已從數月壓縮至數周，AI的即時應用成為產業競爭焦點。

擷發科技提出的「雙引擎策略」，分別從硬體與軟體雙向切入，突破業界痛點。

首先，「CATS（Custom ASIC Technology & Solutions）客製化ASIC設計服務」為企業提供從架構設計、RTL驗證、布局封裝到量產交付的一站式ASIC晶片開發服務，確保AI演算法能精準、低功耗地落實在終端應用中 。

其次，「CAPS（Cross-Platform AI PoweredSolutions）跨平台AI軟體服務」，則是針對AI模型訓練與部署，提供模組化、跨平台的自動化工具鏈，協助企業快速導入、即時追蹤與優化維運。

吳展良強調，「AI機器人的核心在於軟硬整合。AI需智慧靈敏，ASIC需高效省電。若兩者無法協同，將導致成本上升、系統遲滯，甚至影響產品體驗。」他認為，未來的產業競爭關鍵不再是單一技術突破，而是誰能真正整合 AI 需要的軟硬體整合，打造出既省電又有智慧的AI機器人系統，才是決定勝負的關鍵。