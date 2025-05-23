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COMPUTEX／2025電腦展圓滿閉幕！AI加速落地、臺灣展現關鍵地位

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
COMPUTEX 2025。圖／業者提供
COMPUTEX 2025。圖／業者提供

COMPUTEX 2025於23日圓滿落幕，四天展期吸引爆量人潮，共計86,521位來自日本、美國、韓國、越南和印度等152國買主前來觀展。作為全球指標性的AI和新創展覽，今年以「AI Next」為主軸，匯聚全球科技廠商與新創團隊，成功吸引世界級重量買主參與，帶動上、中、下游供應鏈龐大潛在商機，展現臺灣作為國際科技交流平台的關鍵角色。

全球AI落地應用百花齊放，根據Gartner《2025年十大策略科技趨勢》指出，自主化AI、人形機器人、先進運算將深刻改變各產業的運作模式。今年COMPUTEX聚焦「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題，展現前瞻技術發展以及AI於各領域的實務應用。和碩（4938）展出可實際互動的仿生機器狗及沉浸式VR眼鏡等智慧裝置，大秀創新應用與人機互動領域的整合能力；明碁打造多元互動展區，其中AI高爾夫模擬區結合視覺追蹤、動作感測與智慧分析，讓參觀者即時掌握揮桿動態，體驗熱烈廣受好評；研華（2395）及所羅門也展示備受矚目的自主移動機器人（AMR）、協作型機器手臂與AIoT平台等多項創新技術，體現臺灣廠商於智慧製造系統與應用的豐沛能量。

臺灣先進車用技術發展協會（TADA）則設立Smart Mobility主題館，攜手盈聯通、和碩聯合、系統電（5309）、歐特明等19家品牌展出車用解決方案，共同推動汽車智慧化與電動化技術交流與合作。

邁入第十年的創新與新創展區InnoVEX規模逐年擴大，今年吸引來自24國450家新創企業參展，成長12.5%，泰國與菲律賓更首次籌組國家館參與，兩國代表團集結22家新創廠商來臺展出，凸顯亞洲新創實力崛起與COMPUTEX平台的國際連結力。InnoVEX Forum則邀請亞馬遜雲端運算服務（AWS）、Google Cloud、輝達（NVIDIA）、高通、所羅門及研華等重量級企業代表，分享AI如何驅動創新發展與數位轉型未來。

今年新創競賽獎由來自臺灣的神瑞人工智慧獲得殊榮，該團隊將AI技術應用於醫學影像分析，實現疾病的早期篩檢與風險預測，其致力守護全民健康的願景與實踐力，深受評審肯定。

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