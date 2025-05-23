COMPUTEX／電腦展圓滿落幕！AI 2.0生態系共吸引逾150國、8.6萬人參展

亞洲指標性的B2B科技專業展覽COMPUTEX TAIPEI（台北國際電腦展）23日落幕，主辦單位之一台北市電腦公會（TCA）表示，受惠於生成式 AI（GenAI）、大語言模型（LLM）、小語言模型（SLM）、代理 AI（Agent AI）、物理 AI（Physical AI）等各類AI應用不斷推陳出新，全球AI運算升級與百工百業AI轉型需求快速成長，今年台北國際電腦展以「AI NEXT」為主軸，展出AI 伺服器、AI 工廠、AI PC、Edge AI 運算、智慧座艙、電動車、機器人、無人機、WiFi7、綠能科技、儲能系統等創新科技新品。

根據TCA統計，前十大參觀者來源國家與地區為日本、美國、中國大陸、南韓、香港、越南、新加坡、印度、泰國、菲律賓，顯示AI技術應用落地已成為全球科技產業重要議題。TCA統計四天展期吸引超過150個國家與地區的86,521名海內外專業人士參觀，預計COMPUTEX 2026將在2026年6月2日到5日舉辦。

TCA展前也舉辦「COMPUTEX 系列論壇活動 – AI NEXT FORUM」，邀請英特爾（Intel）、Amazon Web Services（AWS）、緯穎（6669）、麥肯錫、資策會、研華（2395）、華碩（2357）、雙鴻（3324）、台達（1309）等海內外科技大廠與產業專家，分享企業善用AI生態系進行AI數位轉型，以及企業CXO從AI 2.0技術突破、邊緣AI賦能機器人產業創新、AI基礎設施與AI數據中心建置、AI運算系統的電力與散熱解決方案等面向，以企業以AI資料中心規劃策略，依照AI算力需求配搭伺服器、工作站、Edge AI、AI PC設備，加速企業AI應用落地，確保符合企業AI資安要求。