稜研科技前進日本萬國博覽會 展示5G NTN即時視訊
稜研科技今天宣布，在日本大阪萬國博覽會展示使用GEO SAT的5G非地面網路（NTN）專案，透過JSAT的同步衛星，加上稜研科技 的衛星天線，成功達成新加坡與大阪即時視訊。
稜研科技發布新聞稿指出，這項跨國合作研發的5GNTN專案，是由新加坡科技設計大學、SKY PerfectJSAT、稜研科技、Rohde & Schwarz及 VIAVI Solutions合作的成果，主要為推動偏遠區域的行動連接普及。
稜研科技表示，這次訊號是從新加坡科技設計大學校區傳送至大阪，實現5G NR NTN端對端展示。JSAT主要提供GEO衛星、地面站、可攜式VSAT與模擬環境。
稜研科技則提供電子掃描陣列天線（ESA）與軟硬體整合技術。Rohde & Schwarz提供CMX500平台，以模擬射頻（RF）與網路參數，實現串流與語音網路等資料傳輸測試。
VIAVI與Rohde & Schwarz共同開發NTN數位雙生測試平台，支援GEO等測試。VIAVI的TM500-AS2完整支援3GPP協議與多普勒與延遲補償。
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