兆豐銀主辦 GIS-KY 3.6億美元 ESG 聯貸 獲超額認貸1.35倍

兆豐金（2886）旗下兆豐銀行統籌與台北富邦銀行共同主辦GIS-KY（6456）業成控股暨其子公司3.6億美元永續連結聯貸案，籌組完成並於23日順利完成簽約。

兆豐銀指出，GIS-KY為觸控及顯示器模組國際知名大廠，本聯貸案由兆豐銀行擔任額度管理銀行、台北富邦銀行擔任永續貸款協調行，資金係用於償還既有銀行借款及充實中期營運周轉金，聯貸案規劃將ESG永續指標納入聯貸條件，代表GIS-KY在善盡社會責任及永續成長方面的成就，獲得銀行團支持持續共同推展ESG，本聯貸案推出後短期間即有9家金融同業踴躍參與，超額認購1.35倍，除顯示銀行團對兆豐銀行統籌主辦本聯貸案的肯定而給予鼎力支持外，更對公司未來發展深具信心。

兆豐銀表示，GIS-KY採用獨特營運模式成功整合觸控模組及顯示器模組，具物流簡化、良率提升、品質穩定及成本降低等優勢，多年在業界取得持續領先之競爭地位，不僅於此，近年除開發多角化產品，並分散供應鏈風險在越南設廠及擴大台灣生產布局創造營收與附加價值，特別在指紋辨識、光學模組以及車載三大產品應用，廣泛應用於平板電腦、手機、筆記型電腦、AR/VR眼鏡、車用顯示器等領域，品質獲國際品牌大廠肯定，並獲得亮眼成績。

兆豐銀行戮力追求永續成長，統籌主辦離岸風電、太陽能等ESG聯貸案，推動綠色金融發展，積極協助企業往相同目標邁進。兆豐銀行在聯貸業務表現優異亮眼，113年度榮獲亞太區貸款市場公會Asia Pacific Loan Market Association (APLMA)評選為「臺灣年度最佳聯貸銀行」，此為兆豐銀行第三度獲此項殊榮，彰顯其卓越的專業能力與市場影響力，深受國內外機構及企業的高度信賴與肯定。