產學界五方聯手 跨國地面與太空連線5G NTN為6G紮下堅實基礎

在南極洲等偏遠地區，衛星電話與相關裝置仍是與外界聯繫的主要方式。然而，這樣的情況即將改變。

透過一項結合產學界的跨國研發合作，未來一般智慧型手機也有望在這些地區實現行動通訊。新加坡科技設計大學（SUTD）、SKY Perfect JSAT（JSAT）、稜研科技、Rohde & Schwarz，以及 VIAVI Solutions（VIAVI）五方攜手，聯合開發出嶄新的5G非地面網路（NTN）衛星技術，旨在推動偏遠區域的行動連接普及。

想像一個情境：一艘船航行在偏遠海域時，船員突然發生緊急健康狀況。在傳統衛星通信下，船上人員頂多只能透過文字訊息向岸上求助。然而，透過此次全新技術，可實現即時的視訊通話，讓遠端支援成為可能。

這支國際團隊今（23）日在日本大阪世界博覽會「新加坡館」中，進行了全球首次橫跨國界的5G NTN端到端實地展示。現場邀請新加坡駐日大使王永全先生親臨見證。此次展示中，從位於新加坡的使用者端設備（如行動通訊裝置）發送5G訊號，經由衛星天線上傳至由JSAT營運的同步衛星 (GEO) ，再轉送至地面站，並透過5G基地台與核心網路模擬器，成功驗證NTN與地面網路TN之間的整合通訊可行性。

結果顯示，現有的GEO衛星能穩定支援由3GPP（第三代合作夥伴計畫）所訂定的5G NR標準。儘管現階段的5G 部署仍以地面網路為主，預期未來的6G將融合地面網路TN與非地面網路NTN，以實現真正的全球覆蓋與高韌性連接。今日的展示也為未來延伸至中軌（MEO）與低軌（LEO）衛星，以及TN與NTN融合的6G架構奠定了關鍵基礎。

新加坡未來通訊研發計畫（FCP）主任兼 SUTD 資訊系統科技與設計學系主任郭貴生表示，作為FCP與未來通訊與連接實驗室（FCCLab）的主導機構，SUTD 非常榮幸能攜手 JSAT、稜研科技 TMYTEK、Rohde & Schwarz 與 VIAVI 等夥伴，共同推進5G技術的邊界。這次合作也為SUTD的學生與研究人員提供了寶貴的實務經驗，讓他們能與國際頂尖專家攜手解決真實世界的挑戰，進一步強化技術實力與關鍵軟技能，對未來專案大有助益。

SKY Perfect JSAT代表董事社長米倉英一表示，「我們非常自豪能在 SUTD 領導下，於世界博覽會現場進行全球首場結合同步軌道衛星與5G NTN實驗室的展示。展望未來，我們將持續透過新加坡與全球夥伴合作，推近通訊技術的創新應用，並透過Universal NTN這一多層級通訊平台，實現行動與衛星網路之間的無縫連接，打造高度可靠的通訊環境。