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大陸製程成熟...半導體恐低價搶單？曹世綸籲：台灣應創新升級

中央社／ 台北23日電
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸。記者余承翰／攝影
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸。記者余承翰／攝影

大陸大力發展半導體成熟製程，引發外界擔憂低價傾銷威脅。SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，台灣產業透過創新升級因應，也須確保民主供應鏈國家建立對話機制。供應鏈業者表示，台廠已快速反應，有些產品雖會面臨價格壓力，但可朝強化高階價值和利基市場發展。

經濟部長郭智輝今天出席全球半導體供應鏈夥伴論壇表示，因應地緣政治變化，民主國家需要合作以對抗極權政體，供應鏈結盟對高科技產業發展非常重要，涵蓋設計到製造領域，台廠除對承諾的事情使命必達，同時又非常有彈性，兼具速度和彈性特質。

不過，郭智輝指出，大陸近2年預計建立80個半導體工廠，搶攻成熟製程市場，但許多供應鏈在大陸也有很大的市場，台灣面臨如何與供應鏈廠商合作，以因應大陸半導體不當傾銷等挑戰。

為因應大陸半導體傾銷等挑戰，曹世綸表示，台灣產業創新升級，包含發展汽車專用市場、聯電與英特爾結盟合作、研發晶片堆疊技術等，更重要的是，確保民主供應鏈國家建立對話機制，以交換資訊、溝通政策。

此外，曹世綸表示，許多國家想要建立半導體聚落，台灣除了產業海外布局，龐大的學研機構也可協助盟國進行人才訓練。

台灣杜邦公司總裁陳俊達表示，台灣半導體製造商也快速反應，並朝向差異化發展，基於良好製造夥伴關係，和設計、應用公司都有不錯的基礎，半導體應用領域廣泛，也朝指數型成長，雖然部分商品不可避免面臨價格壓力，但可強化高階價值、特殊應用和利基市場。

安謀國際科技股份有限公司業務總監黃怡杰表示，台積電12奈米製程技術現在還不斷演進，三星和格羅方德（GlobalFoundries）等廠商也很難跟上，顯見創新和技術不斷進步是必要的，因為競爭永遠存在。

優貝克科技股份有限公司台灣分公司總經理吳東嶸表示，晶圓代工在半導體產業中其實獲利最低，但台積電成功之處在於客戶資料保密，和客戶建立高度信任，也就是說，需要強烈的信賴感，晶圓代工才能成功，直到現在台積電也持續與客戶強調信任關係，這是結盟重要的基礎。

科技股 晶圓代工 台積電 半導體

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