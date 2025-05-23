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聯電獲標普全球企業永續評比最高分 位列Top 1%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
在標普全球企業永續評比(CSA)中獲得 95分，榮登全球 Top 1% ，更是所有產業入選企業的最高分。聯電資深副總經理吳宗賢（右）代表受獎。圖／聯電提供
在標普全球企業永續評比(CSA)中獲得 95分，榮登全球 Top 1% ，更是所有產業入選企業的最高分。聯電資深副總經理吳宗賢（右）代表受獎。圖／聯電提供

聯電22日出席國際評比機構 S&P Global首次在台灣舉辦的永續年鑑頒獎典禮，以在環境、社會與公司治理三大面向的表現，在標普全球企業永續評比(CSA)中獲得95分，位於Top 1%。

資深副總經理吳宗賢代表領獎，並受邀參加永續年鑑座談會，分享公司在ESG實踐上的關鍵策略與成果。吳宗賢表示，聯電將永續融入日常營運中，在組織設計上使永續與營運作深度結合。同時，永續發展團隊與財務團隊緊密合作，確保永續提案有對應的資金支持，例如，聯電已簽署300億度的離岸風電長期採購協議，並投入18億元推動成立「循環經濟資源創生中心」，落實綠能轉型與在地共好。

此外，聯電亦高度重視供應鏈的永續性。公司已將ESG要求納入「供應商評核機制」，視其為風險管理與價值鏈共榮的關鍵。S&P全球企業永續評比框架提供明確的指引與衡量依據，有助於公司系統性地提升供應商的永續表現，進而擴大企業整體的永續影響力。

聯電資深副總經理吳宗賢代表領獎，並受邀參加永續年鑑座談會。圖／聯電提供
聯電資深副總經理吳宗賢代表領獎，並受邀參加永續年鑑座談會。圖／聯電提供

離岸風電 聯電 綠能 ESG

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