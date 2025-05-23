2025 InnoVEX 登場 資誠助力新創企業加速成長

亞洲指標性新創展會「2025 InnoVEX」於5月20日至23日登場，重頭戲「InnoVEX創新競賽」於22日舉行決賽，資誠（PwC Taiwan）不僅再次受邀擔任決賽評審，更提供價值逾一萬美元的「資誠新創特別獎」，協助優秀團隊加速企業成長。該獎項最終由致力微型醫療影像技術的安德斯醫學科技奪得。

此次競賽吸引來自20國、超過150組新創報名參與，決選出15組進入決賽簡報。資誠創新諮詢公司董事劉冠志擔任評審，最終肯定安德斯醫學科技在技術創新與市場潛力表現傑出，授予其「資誠新創特別獎」。

該獎項內容涵蓋豐富的新創輔導資源，包括六個月創業成長加速器計畫、超過10小時一對一諮詢、潛在商機與投資人媒合，以及稅務、財會、法律、國際化策略等專業諮詢服務，並結合媒體曝光及共同行銷，以全方位協助新創企業強化體質。

資誠劉冠志今日也參與「Top 15 Meet Up」活動，與10家新創進行一對一交流，針對新創企業擴展市場策略、國際對接及稅務議題提供建議與資源，深化對新創實質經營困境的理解與協助。

資誠表示，長期致力深耕新創生態圈，不僅舉辦創業成長加速器、支持團隊實地輔導，亦每年發布台灣新創生態圈大調查，串聯產官學資源，持續推動新創環境的健康發展。