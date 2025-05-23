郭智輝提3方向強化台半導體業 晶片已升級為國安戰略資產

經濟部長郭智輝今（22）天出席「全球半導體供應鏈夥伴論壇」，並主持「地緣政治下台灣半導體產業的發展」座談會。他說，這周國內外都高度關注台北國際電腦展，顯示台灣身處全球半導體供應鏈的關鍵樞紐，當提及未來台灣半導體產業的發展，他指出，必須從「投資、人才與市場」三大方向努力，並深化與國際夥伴的合作關係，才能共同走向下一個黃金時代。

郭智輝今日在座談開場致詞時指出，地緣政治風險、科技競逐與各國推動產業自主化政策，正在重塑全球半導體供應鏈。尤其美國推動「對等貿易」、製造回流政策，使晶片從純粹的經濟產品，升級為攸關國家安全與產業韌性的戰略資產。

他表示，在這個全球局勢快速變動，科技發展關鍵轉折的時刻，台灣身處全球半導體供應鏈的關鍵樞紐，更應積極貢獻一份穩定與創新的力量，因此總統賴清德日前提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，正是台灣回應國際變局、提出具體承諾的重要起點。

郭智輝一一說明，該倡議涵蓋四大核心方向：強化供應鏈韌性、建立多元供應體系、發展AI晶片產業聯盟、以共享價值為基礎推動高階晶片合作。

他表示，今天論壇第一個座談主題是「地緣政治下台灣半導體產業的發展」，「我認為應該涵蓋投資、人才、市場三個方向。」

投資方面，台灣的技術實力與完整供應鏈已建立起國際信任，郭智輝舉例，台積電在二奈米製程與先進封裝上的持續領先，證明台灣產業鏈在高效能運算與AI應用中的戰略地位。他強調，台灣誠摯歡迎國際夥伴在台投資，並指出，「因為這不僅是技術升級的選擇，更是打造民主韌性供應鏈的關鍵一環」。

人才方面，郭智輝認為，國際大廠陸續在台設立研發中心，這就是肯定台灣供應鏈生態系與人才優勢的最佳證明。台灣將推動跨國人才資源機制，透過雙邊合作協助夥伴國培育在地半導體與AI人才，也鼓勵學生與新進員工來台參與實習與訓練。

除半導體專業技術外，他也提及，未來將擴展人才培育至AI、無人機、大健康、次世代通訊等關鍵領域，建構具戰略韌性的創新人才網絡。